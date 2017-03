Egészségügy

Kezdődik az e-receptek tesztelése

Március elején harminc patikában kezdődik el az a kísérleti program, amely augusztus közepéig az e-recept alkalmazását igyekszik tesztelni.

A gyógyszertárak szeptember elejétől csatlakozhatnak a rendszerhez, az éles indulás novemberben lesz. Ekkor már minden orvosnak és gyógyszerésznek alkalmaznia kell az e-receptet, be kell jelentkeznie annak rendszerébe – tudta meg Hankó Zoltántól, a Magyar Gyógyszerészeti Kamara elnökétől a Magyar Nemzet.



Ahhoz, hogy mindez határidőre megkezdődhessen, többek között az orvosok vényfelíró programját is fejleszteni kell.



A változás a betegek számára is jelenthet előnyöket. Például krónikus betegségek esetén a stabil fenntartó kezeléshez szükséges gyógyszereket egy felírás után két-három alkalommal is ki lehet váltani.