Oktatás

Köznevelési kerekasztal: napirenden az oktatási fejlesztések és a diákparlamenti ajánlások

Az oktatásban tervezett közel 180 milliárdos uniós fejlesztési forrásokról és a diákparlament által elfogadott 50 pontos ajánlásokról volt szó a köznevelési kerekasztal keddi budapesti ülésén. 2017.02.28 12:53 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Maruzsa Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke elmondta: az elmúlt hónapokban nagy lendületet kapott az EFOP-pályázatok kiírása és elkezdődtek a szerződéskötések.



A pályázatok közül 16 konstrukciót tekintettek át a kerekasztal ülésén, ebből közel 180 milliárdos uniós forrás célozza az állami intézményrendszer fejlesztését 2020-ig- közölte.



Kifejtette: a keretből 111 milliárd infrastrukturális fejlesztést szolgál, s 50 milliárd az iskolák informatikai fejlesztéseire, digitális kompetencia-fejlesztésekre jut, összhangban a kormány által elfogadott digitális oktatási stratégiával.



A fejlesztések minden gyermeket érintenek, legalább 200 ezer gyermekhez közvetlenül jutnak el saját iskolájukban, 90 ezer pedagógus részesül módszertani, kompetencia-fejlesztő képzésekben, és 2000 köznevelési intézmény pedagógiai programja újul meg - ismertette az elnök.



Sipos Imre köznevelési helyettes államtitkár a kerekasztal másik napirendi pontjáról elmondta: a február 3-5. között tartott Országos Diákparlamenten 50 pontos szakmai ajánlást fogadtak el a diákok. Márciusban az Emmi összehívja az országos diáktanácsot - tagjait a diákparlament delegálja-, és velük együttműködve dolgozzák fel az 50 pontot - jelezte.



Kiemelte: a diákparlament két ülése között is biztosítani kell a diáktanács működését és megyei diákparlamenteket hívnak össze minden évben. Felülvizsgálják továbbá az előre hozott érettségik körét, erre a diákok kérésének megfelelően tárca ígéretet tett.



Sipos Imre kérdésre elmondta: Aáry-Tamás Lajos oktatási biztossal a szakmai érettségikről egyeztettek, ezek léte a képzésre való jelentkezéskor ismert volt. A maguk részéről mivel a jelentkezéseken túl vannak, változást nem terveznek, az iskolák a tanulókat a vizsgákra fel tudták készíteni. A fenntartó NGM is mindent megtett, hogy a vizsgáztató pedagógusok felkészítése is megtörténjen.



A köznevelési kerekasztal 15. alkalommal ülésezett.