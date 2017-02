Időjárás

Viharos erejű szél miatt adtak ki riasztást az ország jelentős részére

Több megyére figyelmeztetéseket adott ki az erős szél veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat keddre. A Dunántúlon és az ország középső területein - köztük Budapestre - elsőfokú riasztások is érvényben vannak, az érintett területeken a következő órákban viharossá fokozódhat a szél.

A meteorológiai szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: kezdetben a Dunántúl északnyugati felében, majd - az ország délkeleti harmadának kivételével - a többi országrészben is egyre gyakrabban lehetnek 60-80 kilométer/órás széllökések. A délelőtti, késő délelőtti órákban síkvidéken elsősorban Győr-Moson-Sopron megye tágabb környezetében nem zárható ki egy-egy 90 kilométer/óra feletti széllökés. Emiatt Győr-Moson-Sopron megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Budapestre és Pest, továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében elsőfokú a figyelmeztetés.

Azt írták: délutántól az éjféli órákig ismételt egyre inkább a Dunántúl északnyugati harmadában fordulhatnak elő viharos (55-70 kilométer/óra körüli) széllökések.

Az előrejelzés szerint kedden a legmagasabb hőmérséklet 14-19 Celsius-fok között várható. Késő estére 7-12 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben nem várható csapadék, de estétől előbb a Kisalföldön, éjszaka pedig már másutt is egyre többfelé elered az eső.