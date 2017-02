Botrány

Nagy botrányt kavart a közösségi média oldalain az idézet

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet tartott a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján. A falon mögötte a következő felirat volt látható: „Hol sírjaik homorultak”. A Facebookon rengeteg kommentelő kiakadt azon, hogy vagy rosszul írták a Petőfi idézetet, vagy ízléstelenül kiforgatták. Ha azonban kicsit jobban utána nézünk, kiderül, hogy a beszéd a 301-as parcellánál található Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontjában hangzott el. Ezt az épületet kevesen ismerik, hisz még nagyon új, tavaly november 3-án, az Emlékév részeként adták át. Az idézetnek pedig köze a helyhez. Valóban Petőfi parafrázisról van szó, amely keserű leírása a parcella nyolcvanas évekbeli állapotának. A mondat ugyanis Eörsi István egyik írásából származik, amely a Szamizdat Beszélő egyik 1985-ös számában jelent meg először. Ez a Fedor blog leírása szerint a nyolcvanas években illegális újság volt, amelyet a Demokratikus Ellenzék tagjai, Demszky Gábor, Rajk László és mások adtak ki és terjesztettek kalandos körülmények között, a folyamatos hatósági zaklatást is felvállalva. Velük együtt maga Eörsi is alapítója volt később a Szabad Demokraták Szövetségének, és tagja is maradt a pártnak 2004-ig.



Tehát magával az idézettel semmi baj, sokkal inkább az a megbotránkoztató, ahogy az illiberális Orbán Viktor a Moszkva érdekei miatt mártírrá vált hőseink sírjánál, egy nyugatias liberális írótól vett idézet előtt állva mondta el az elhangzott beszédét.