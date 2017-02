Olimpia 2024

Szerdán dönthet az olimpiai pályázat visszavonásáról a Fővárosi Közgyűlés

A visszavonásról a kormány, a Fővárosi Közgyűlés és a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) határoz; a kormány már meghozta a döntését, az utóbbi két testület ezután hozza majd meg. 2017.02.24 15:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Várhatóan jövő szerdai rendkívüli ülésén dönthet a 2024-es budapesti olimpiai pályázat visszavonásáról a Fővárosi Közgyűlés - közölte Tarlós István főpolgármester pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.



Tarlós István elmondta, a visszavonásról a kormány, a Fővárosi Közgyűlés és a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) határoz; a kormány már meghozta a döntését, az utóbbi két testület ezután hozza majd meg.



A főpolgármester szerint az egység "ilyen mértékű" megbomlásával és a most létrejött "kommunikációs zűrzavarral" nincs értelme pályázni az olimpiarendezésre. Megjegyezte, sikerült az országról egy olyan hamis képet kialakítani, mintha a magyarok általában ilyenek lennének, hogy egy ilyen kérdésben sem tudnak egységre jutni.



Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a visszalépés akkor válik hivatalossá, amikor MOB és a főváros levélben értesíti a döntésről a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot.



A Demokratikus Koalíció politikusainak kijelentésére reagálva Tarlós István úgy fogalmazott, hogy a főváros "egy fillért nem költött az olimpiára, egyetlen egy szerződést nem kötött, egyetlen egy számlát nem fizetett ki, és egyetlen egy megrendelést nem adott fel".

MTI/Szigetváry Zsolt

A kormánnyal való megállapodás alapján, az olimpiai pályázattal kapcsolatos munkát végző gazdasági társaság tőkealapjába "beszállt" 200 millió forinttal a főváros közgyűlési döntés alapján. Erről az elszámolást meg is kérték - mondta a főpolgármester.



Szólt arról is, hogy az olimpia kapcsán az egyesek által "megelőlegezett" korrupció esetében a Dagály létesítményének az állítólagos négyszeres költségemelkedése kerül szóba, de - mint mondta - "ez egyszerűen nem igaz". Arról van szó, hogy volt egy költségbecslésen alapuló ár a kezdetkor, ami egy sokkal kisebb, más műszaki tartalommal tervezett létesítményre vonatkozott. Amit megépítettek, az pont annyiba került, mint amennyibe szerződést kötöttek rá - mondta Tarlós István.



Kitért arra is, hogy a szocialistáknak 2008 és 2017 között nem jutott eszébe népszavazást kezdeményezni az olimpiai pályázat ügyében.



Tarlós István felvetette azt is, hogy azokban a városokban, ahol olimpiát rendeztek, ott nem volt népszavazás, ahol tartottak, ott - egyetlen téli olimpia kivételével - nem lett olimpia. Most erre az egyre hivatkoznak. Los Angeles és Párizs antidemokratikus városok? - tette fel a kérdést a főpolgármester annak kapcsán, hogy e két városban sem tartottak népszavazást a kérdésben.



Tarlós István szerint az ügyben már régen nem az olimpiáról van szó. A Momentum Mozgalom bevallottan be akar törni a politikába - mondta feltéve azt a kérdést: de mit mondanak azok, akik korábban támogatták az olimpiát, majd meggondolták magukat.



Kérdésekre válaszolva, a Rác fürdővel kapcsolatban elmondta, hogy "a részben politikai alapokra és mendemondákra alapozott helyzet" nem fog megállni, nem lesz olyan irányú folytatás mint, amit a szerdai Fővárosi Közgyűlés előtt néhány írásban megjelent.



Mint közölte, a főváros meg akarja szerezni újra az egész létesítményt, és erre van is esélye.



Elmondta azt is, egyelőre nem tudni, hogy az olimpiához kapcsolódó, tervezett fejlesztések közül mi valósulhat meg és mi maradhat el, de a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér és a belváros közötti közlekedési összeköttetés ez utóbbiak közé tartozhat. Kijelentette: továbbra is küzd majd a fővárosi fejlesztésekért.



A Fővárosi Közterület-fenntartóra vonatkozó kérdés kapcsán elmondta, a cég ügyében rendőrségi vizsgálat zajlik. Létre fognak hozni egy munkacsoportot, amely a rendőrségi vizsgálati eredményének birtokában külön vizsgálatot folytat majd le.