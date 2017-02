Időjárás

Szeles, borús idő várható az utolsó téli hétvégén

Szeles, borús, néhol esős idő várható az utolsó téli hétvégén. Kissé mérséklődik a felmelegedés, néhol napközben is plusz 5 Celsius-fok körül alakulnak a maximumok, s a leghidegebb órákban mínuszok is lehetnek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat által az MTI-hez csütörtökön eljuttatott országos, középtávú előrejelzésből.

Az erős szél veszélye miatt péntekre Budapestre, továbbá Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Ezeken a területeken óránkénti 70 kilométeresnél erősebb széllökésekre is számítani kell, estére mérséklődik a légmozgás.

Emellett pénteken általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. Elsősorban az ország déli felén valószínű eső, zápor, kis eséllyel a déli határ közelében zivatar is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 3 és 9 fok között lesz, napközben 8-12 fokig melegszik fel a levegő.

Szombaton egyre kevesebb helyen várható csapadék. Napközben már többfelé kisüthet a nap, legfeljebb néhol - délen és keleten - alakulhat ki zápor. Ismét többfelé lesz erős a szél, estére mérséklődik a légmozgás. A minimumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 3, a maximumhőmérséklet 5 és 10 fok között valószínű.

Vasárnap csak néhol - északon, északkeleten - lehet zápor. A Kisalföldön helyenként erős, másutt élénk lesz a légmozgás. A leghidegebb órákban mínusz 5 és 0 fok között, napközben plusz 5 és 10 fok között alakul a hőmérséklet - olvasható az előrejelzésben.