Bűnügy

Vádat emeltek a romák kiirtásával fenyegetőző férfival szemben

A Hódmezővásárhelyi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a helybeli férfival szemben, aki a roma kisebbséghez való tartozásuk miatt fenyegetett meg egy családot - tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.



Szanka Ferenc közölte, az ügyészség a férfit közösség tagja elleni erőszak bűntettével vádolja.



A vádirat szerint 2016. május 2-án este a vásárhelyi férfi az utcán szóváltásba keveredett a sértett család férfi tagjával. A vita során a vádlott azt kiabálta a sértettek irányába, hogy "mit képzeltek ti cigányok, azt hiszitek, hogy nektek mindent lehet", azt is mondta, hogy a sértetteket "ki kellene nyírni". A hangoskodásra felfigyeltek a sértettek közelben lakó hozzátartozói is, akik a kiabálást hallva kimentek az utcára, a vádlott azonban tovább folytatta a szidalmazást. A férfi ekkor már hét embernek kiabált, többek között a szemük kiszúrásával, az egyik mozgáskorlátozott sértettet tolószékből történő kiszedésével, a gyerekek földhöz vágásával fenyegette meg őket amellett, hogy folyamatos kiírtatásukat hangoztatta. Az ordibálást csak akkor hagyta abba, amikor a sértettek rendőrt hívtak.



Az erőszakos cselekményekkel is fenyegetőző vádlott a sértettek roma etnikumhoz tartozása miatt olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsított, amely alkalmas volt arra, hogy a sértettekben riadalmat keltsen - tudatta a csoportvezető ügyész.