Jobbik: Orbán gyakorlatilag lebuzizta Vonát

Fotó: MTI

A Jobbik értékelése szerint soha nem látott mélységbe süllyedt a parlament munkája a miniszterelnöknek köszönhetően.

Volner János, az ellenzéki párt frakcióvezetője keddi budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: Orbán Viktor "gyakorlatilag lebuzizta" Vona Gábort csak azért, mert nem tudott felelni a korrupciót firtató kérdéseire, amelyekben közpénzek elköltését kérte számon.

A jobbikos politikus szerint "egyértelmű bunkóság", hogy a kormányfő "a homoszexualitás vádját használta a legfőbb politikai ellenfelével szemben". Minden hasonló lépés megengedhetetlen, amikor valaki az "Orbán-családhoz kerülő milliárdok sorsáról érdeklődik".

Volner azt is szóvá tette, hogy szerinte az állami pénzből eltartott sajtó is lejárató kampányt indított a Jobbik ellen. Azt kérte a miniszterelnöktől, hogy ehelyett inkább az ország fő problémáival foglalkozzon és fogja vissza a hozzá közel álló embereket.

Vona Gábor, a Jobbik elnöke hétfőn a Parlamentben az olimpiai pályázat kapcsán azzal vádolta a miniszterelnököt, hogy "Tarlós István főpolgármester szoknyája mögé bújik". Orbán erre azzal vágott vissza, hogy "nem szoktam én, illetve nem én szoktam más férfiak szoknyája mögé bújni".

A frakcióvezetőt a sajtótájékoztatón a Rác fürdő eladásáról is kérdezték, amelyről szerdán tárt ülésen tárgyal a Fővárosi Közgyűlés. Volner azt mondta, szeretné személyesen felkeresni a főpolgármestert és "rávenni", hogy ne bánjon felelőtlenül az önkormányzati vagyonnal. Szerinte az eladás miatt 4-5 milliárd forinttól eshet el a főváros, ehelyett azt javasolja, hogy pályázat útján, nyílt versenyben értékesítsék a létesítményt.

Kérdezték az olimpiával kapcsolatos népszavazásról is. Volner szerint az ország attól tart, hogy a Fidesz szétlopja a beruházást, a fővárosnak pedig annyi pénze sincs, hogy a 3-as metrót egyedül rendbe tegye.