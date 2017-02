Olimpia 2024

Borkai: a MOB lesz az utolsó, amely visszavonja a pályázatot

Fotó: MTI

Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke kedden sajtótájékoztatón reagált a Momentum olimpiai népszavazást sürgető aláírásgyűjtésének sikerére. Mint mondta, a következő napok történései nagyban befolyásolják majd, hogy MOB-elnökként mit is kell tennie.

"Sportolóként mi úgy érezzük most magunkat, mint mikor bejutunk a középdöntőben, a felkészülés rendben van, jönne a megmérettetés és közben megsérülünk. Azon gondolkozunk, van-e esély felépülni és esélyesként folytatni" - mondta.

Borkai szerint az olimpiát politikai célokra használják fel azok a pártok, amelyek korábban támogatták a kezdeményezést.

"Csodára várok. Arra, hogy az olimpiaellenes mozgalmat támogatták, visszatalálnak a nemzeti egységhez. Az utolsó pillanatig reménykedek. Bízom benne, hogy a 2024-es esély nem szállt el. A remény hal meg utoljára" - jelentette ki.

Borkai hangsúlyozta, hogy a MOB nem kíván részt venni a pártok harcában: ők csak abban érdekeltek, hogy Magyarország olimpiát rendezzen.

Újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, a MOB lesz az utolsó, amely visszavonja a pályázatot, de mivel mellettük Budapest és az állam is beállt a kezdeményezés mögé, könnyen meglehet, hogy ha a három lábból valamelyik meggyengül, a bizottságot is magával húzza majd.

Hangsúlyozta: sokat romlottak az esélyeink, képtelenség, hogy úgy végezzék a munkájukat, hogy közben a népszavazás eredményére várnak.

"Holnap is lesz nap. A MOB elnökeként azt kell mondanom, hogyha a jövőben lehetőség nyílik rá, ugyanúgy beállok az olimpia mellé" - hangsúlyozta.

Borkai szerint szomorú, hogy az olimpia a pártok egymás elleni harcáról szól. "A magyar sport nem érdemli ezt meg" - húzta alá.

Mint mondta, nyilvánvaló, hogy egy országba nem lehet száz százalékos támogatottságot szerezni egy ilyen ügynek. Úgy érzi, kezd elúszni a lehetőség, és attól tart, hogy a következő évtizedekben vissza sem fog térni. "De talán sohasem" - tette hozzá.