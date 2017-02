Kormány

Rétvári: eddig 36 ezer család vette igénybe a csokot

A bevezetés óta eltelt másfél évben összesen 36 ezer család vette igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt (csok) 87 milliárdos összegben, vagyis egy család átlagosan mintegy 2,4 millió forint támogatásban részesült - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az LMP-s Schmuck Erzsébet írásbeli kérdésére. Rétvári Bence az Országgyűlés honlapján közzétett válaszában jelezte: ez havi átlagban mintegy kétezer igénylőt és 4,8 milliárd forint kifizetett támogatást jelent.



Az államtitkár rámutatott: a kormány kiemelt célja, hogy segítse a gyermekvállalást, gyermeknevelést az új és használt lakás építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez nyújtott anyagi támogatás révén is.



A 2016-os évre vonatkozó adatok alapján arról tájékoztatott: a 2016. január 1-től hatályos jogszabály-módosítás óta 25 960 család kérelmét fogadták be a bankok. A befogadott kérelmeken belül használt lakás vásárlására 17 253 család kérte a támogatást, bővítésre pedig 658. A teljes támogatási összeg vásárlás és bővítés esetén a befogadott kérelmeknél 26 milliárd forint. Ha összesítik a vásárlást és bővítést, akkor az egy családra jutó összeg 1,45 millió forint - ismertette.



Tájékoztatása szerint új lakás vásárlásánál, építésénél a befogadott kérelmek száma 8 049, a kérelmek összege 50 milliárd forint, így az egy családra jutó összeg 6,2 millió forint.



A parlamenti államtitkár kitért arra is: a három vagy több gyermekes, új ingatlan építésére vagy vásárlására a csok-ot igénylő családok száma 2016-ban 4 800 volt, az általuk kérelmezett összeg 43 milliárd forint. Közülük a kamattámogatott lakáscélú kölcsönt 3 812-en vették igénybe 33 milliárd forint értékben. E körben az előzetesen vállalt gyermekek arányára nézve összevont adat nem áll rendelkezésre.



Összességében a megkötött szerződések 69,7 százaléka vonatkozott már meglévő, 30,3 százaléka pedig előre vállalt gyermekre. 2016-ban a megkötött szerződések 15,8 százaléka vonatkozott egy gyermekre, 48,5 százaléka két gyermekre, 35,5 százaléka pedig három vagy több gyermekre.