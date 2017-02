Időjárás-jelentés

A dunántúli ködöt is az ország keleti fele kapta

A Dunántúl északi és középső területein felszakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap, míg az északi országrészben még a talaj közeli köd is megmarad. 2017.02.18

Szombaton napközben:

- A Dunántúl északi és középső területein kissé élénk északias szélben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap, de időről-időre felhősödések és futó záporok is előfordulhatnak.

- Az északi országrészben is fokozatosan csökken a magas szintű felhőzet, de ott sokfelé megmaradhat a talaj közeli köd, illetve a ködfelhőzet.

- Keleten és délen, jelentéktelen légmozgás mellett továbbra is többnyire borongós, ködös idő valószínű. Kis körzetekben fordulhat elő napsütés, de már megkezdődik az enyhülés, kevéssel fagypont fölé várható a hőmérséklet a borult tájakon is. Szitálás, kisebb zápor elvétve előfordulhat.



Éjjel a magas szintű felhőzet nagyrészt elvonul a napközben még borult tájak felől is. A Dunántúlon derült és párásabb területek váltakoznak, míg a Dunától keletre sűrűsödő ködfoltok és ködfelhőzet ígérkezik jellemzőbbnek.



Vasárnap hajnalban ismét sűrű ködmezőkre kell készülni. Napközben is szélcsendes, így párásabb, nagyobb területen ködfelhős, illetve ködös időjárás a valószínűbb, de szerte az országban bízhatunk hosszabb-rövidebb szűrt napsütéses, derengő időszakban is.

Közlekedésmeteorológia Szombaton hajnalban még vizes, foltokban jeges, ónos szitálástól síkos utakra kell készülni. Napközben, a Dunántúl nagy részén napsütéses időben felszáradó utakon autózhatnak az arra közlekedők, délután azonban nyugaton elszórtan előfordulhat gyenge záporeső. Keleten, délkeleten még mindig találkozhatnak sűrű ködfoltokkal, ott napsütés nem valószínű, egész nap előfordulhat ködszitálástól nedves, síkos útszakasz.

A legvalószínűbb folytatás az eumet.hu szerint

- Hétfőn élénkülni kezd a nyugatias irányú szél. Előreláthatólag fokozatosan eltűnik a köd, valamint a ködfelhőzet, de még maradhatnak tartósan párás, szürke területek is, csak jóval kisebb arányban.



- Kedden erős lökésekkel kísért nyugatias szél fúj az ország túlnyomó részén. Észak felől beborul az ég, és sokfelé, délelőtt főként az északi, délután a keleti, délkeleti országrészben ismétlődő, gyakori eső is várható.



- Szerdára előreláthatólag mérséklődik, de élénk marad a légmozgás. Tavasziasan enyhe, kezdetben változóan napos, fátyolfelhős időre van kilátás, majd délután ismét vastagabb felhőzet és időszakos esők érinthetik az ország északi felét.



- Csütörtökön ismét erősödik a nyugati szél. Többnyire erősen, helyenként és időnként szakadozottabban felhős időben tovább emelkedik a hőmérséklet. Északkeleten, északon előfordulhatnak záporok, kisebb esők is.



- Pénteken is szeles és tavasziasan változékony időre van kilátás. Kezdetben napsütés a valószínűbb, de előreláthatólag északról fokozatosan beborul és sokfelé elered az eső is a délutáni, majd esti időszakban.