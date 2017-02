Olimpia

Tarlós: az ellenzék kihátrált az olimpia mögül

Másfél évvel ezelőtt az országos politika maximális mellszélességgel kiállt az olimpia mellett, most valamiért az ellenzéki politikusok többsége "kihátrált"; ez árulás - mondta a főpolgármester. 2017.02.17 17:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: MTI

Tarlós István pénteki budapesti sajtótájékoztatóján közölte: "ha már eldőlt, hogy a budapestiek kellő számban aláírták, hogy népszavazást akarnak, akkor (...) erősen el fogok gondolkodni azon, hogy nem kéne-e visszavonni a pályázatot". Ugyanakkor megjegyezte, a népszavazással korábban kellett volna előállni.

Tarlós szerint, ha valaki egyszer megegyezett az Országgyűlésben, hogy támogatni fogja az olimpiát, annak másfél évvel később nem illik így viselkedni, mert ez nem tisztességes. "Most azok, akik teljes mellszélességgel kiálltak és támogatták, fölállnak mint a nép védelmezői, és elkezdenek (...) országvédői szerepben tündökölni" - fogalmazott.

A főpolgármester emlékeztetett: 2004-ben Demszky Gábor akkori szabad demokrata főpolgármester és még jó pár ma is aktív politikus összehívtak egy értekezletet a kerületi polgármesterekkel, és akkor "ezerrel támogatták az olimpiát".

Ő maga 2014-ben az AGENDA 2020 előtt az olimpiarendezésről fenntartásokat fogalmazott meg, utána már támogatta, mert az AGENDA 2020 alapvetően megváltoztatta a rendezési lehetőség feltételrendszerét - jegyezte meg.

Felvetette azt is, hogy a most aggódó fővárosi szocialista politikusok, akik másfél évvel ezelőtt szavazatukkal támogatták a Fővárosi Közgyűlésben az olimpiarendezést, miért nem akkor kezdtek aláírások gyűjteni. Fel se merült másfél éve, hogy ezek a politikusok népszavazást akarnának - mondta; szerinte nekik a népszavazás valójában nem az olimpiáról, hanem valami másról szól. Közölte, az ügyben konzultál majd Orbán Viktor miniszterelnökkel.

A népszavazás kapcsán leszögezte, "nem fogom a népet se becsapni, se kijátszani". Messzemenőkig elzárkózik attól, hogy egy népakaratot kijátsszanak - mondta.

A főpolgármester szólt arról is, hogy szerinte az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) a budapesti 4-es metró beruházásáról szóló jelentése körül "tömegmanipuláció" zajlik, a védekezők általában teljesen rossz számokat mondanak.

Vizsgálják, hogy mekkora az az összeg, aminek a felfüggesztéséről intézkedhetnek abban az esetben, ha az állam hivatalosan felfüggeszti a metróprojekthez idén még a központi büdzséből folyósítandó pénz kifizetését. Ennek az összegnek a túlnyomó többségét az alagútfúró cégnek kellene kifizetni - jegyezte meg.

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. dolgozóinak béremelése kapcsán elmondta, ha egy szakszervezet jóhiszeműen követel béremelést, akkor figyelembe veszi a cég objektív lehetőségeit. Majdnem nagyságrenddel magasabb béremelést követelnek, mint amire a cégnek lehetősége van: a társaság 4,5 százalékos béremelést ajánlott, a szakszervezet pedig 36,5 százalékosat követel - hívta fel a figyelmet.

A római-parti védmű kapcsán elmondta, hogy március elején fórumot tartanak az ügyben Békásmegyeren.

Arra a kérdésre, hogy tervezik-e azt, hogy a taxizni csak elektromos járművel lehessen majd, azt mondta: ez az előírás belátható időn belül a taxisokat nem fenyegeti.