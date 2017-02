Olimpia

Több mint 266 ezer aláírást gyűjtött a budapesti olimpiáról népszavazást kezdeményező Momentum

2017.02.17 14:56 ma.hu

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az elmúlt egy hónapban összesen 266 151 aláírást gyűjtöttek: ennyien támogatják, hogy népszavazást írjanak ki a budapesti olimpia megrendezéséről. Mint mondta, az elmúlt harminc nap a "budapesti demokrácia kiemelkedő időszaka volt".

A mozgalom valamennyi aláírást átadta a Fővárosi Választási Irodának, amelynek ezután 45 nap áll rendelkezésére, hogy átszámolja azokat, és közzé tegye, hány darab érvényeset talált. A népszavazás kiírásához egyébként 138 ezer érvényes aláírás kell.

Közben több sajtótermék is arról számolt be, hogy a Fidesz és a főváros is visszatáncolni látszik az olimpiai pályázattól - így lehet, hogy végül okafogyottá válik a népszavazás.

Fekete-Győr azt is bejelentette, hogy a Momentum a következő hetekben országjárásba kezd, amelynek keretében minden megyeszékhelyre ellátogatnak majd. "Sikerült a kezünkbe venni a sorsunkat, aminek már itt volt az ideje" - hangoztatta a Momentum vezetője. Hozzátette: úgy látja, hogy sokan félelemből nem írtak alá.

Egyúttal a Fidesznek, Orbánnak és Tarlósnak is üzent: szerinte hatalmas mulasztás volt, hogy a pályázat benyújtás előtt nem kérdezték meg az embereket, akarnak-e olimpiát. "Óriási gyávaság lenne, ha megpróbálnák ellehetetleníteni vagy visszavonni a pályázatot" -jelentette ki.

Fekete-Győr a Jobbiknak is üzent, szerinte az ellenzéki pártnak magába kell néznie, mert eddig nem állt ki az olimpia ellen.

"Folytatnunk kell a kemény munkát" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ezentúl nem csak budapesti, hanem országos témákat is felkarolnak majd.

A Momentum elnöke arra kért mindenkit, hogy csatlakozzanak a mozgalmukhoz.