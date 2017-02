Pártok

A kormánypártok egyhangúlag támogatták Áder államfőjelöltségét

Az elnökválasztás várhatóan március 13-án lesz a parlamentben, de az erről szóló végleges döntést Kövér László házelnök hozza majd meg. 2017.02.16 13:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

MTI/Koszticsák Szilárd

Egyhangúlag támogatta a Fidesz-KDNP-frakciószövetség, hogy a jelenlegi köztársasági elnök, Áder János legyen ismét a kormánypárti képviselőcsoportok jelöltje az államfői posztra. Az elnökválasztás várhatóan március 13-án lesz a parlamentben, de az erről szóló végleges döntést Kövér László házelnök hozza majd meg - közölte Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön a Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülésének helyszínén, Visegrádon tartott sajtótájékoztatón.



A politikus elmondta: a frakciószövetség támogatta azt a kezdeményezést, hogy ha két államfőjelölt lesz, akkor a szavazás előtt mindketten felszólalhassanak az Országgyűlésben, parlamenti vita viszont nem lesz.



Kósa Lajos felidézte, hogy amikor a szocialisták adták a parlamenti többséget és a Ház elnökét, akkor kettős jelölés esetén sosem volt lehetőség a jelöltek parlamenti megszólalására a voksolás előtt. Ezzel szemben "mi az ellenzék jelöltjének is megadjuk a lehetőséget, hogy szóljon" - mondta.



A frakcióvezető 90 százalékra tette annak valószínűségét, hogy március 13-án lesz az államfőválasztás a parlamentben. A döntés a házelnöké, ő pedig ezt a március 6-i plenáris ülésen közli hivatalosan - tájékoztatott, hozzátéve, hogy akkor nyílik meg a jelölések lehetősége is.



A Fidesz belső szabálya szerint a frakciószövetség elnöke, Orbán Viktor tett javaslatot a köztársasági elnök személyére. Az egyöntetű támogatás azt jelenti, hogy az összes fideszes és kereszténydemokrata parlamenti képviselő aláírja majd az Áder Jánost támogató javaslatot - közölte Kósa Lajos.



A visegrádi frakcióülésen arról is határoztak, hogy támogatják Bándi Gyula professzort - Székely László ombudsman jelöltjét - a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó ombudsmanhelyettesi posztra. A szavazás - miután vélhetőleg a többi képviselőcsoport is elfogadja a személyét - jövő kedden várható róla az Országgyűlésben - tudatta a frakcióvezető.



A péntekig tartó visegrádi frakcióülés csütörtök délutáni programjáról elmondta: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a jövő évi költségvetés irányáról, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a közelgő választással kapcsolatos teendőkről, Trócsányi László igazságügyi miniszter pedig a Magyarországon működő nagy nemzetközi szervezetek fiókszervezeteinek átláthatósági szabályozásáról ad tájékoztatást.



Kósa Lajos kérdésre közölte, a budapesti olimpia témája nem kerül szóba a tanácskozáson.

MTI/Koszticsák Szilárd