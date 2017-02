OLAF-jelentés

Az LMP szerint lassan elévülnek a 4-es metróval kapcsolatos korrupciós ügyek

Fotó: MTI

A 4-es metró beruházásával kapcsolatos ügyek között van, amely csaknem tíz éve történt, így lassan kifutunk az időből a vizsgálattal - mondta Hadházy Ákos, az LMP társelnöke az Országgyűlés gazdasági bizottságának szerdai ülését követően.

emelte: a metróügy rendkívül sok kérdést vet fel a 2010 előtti és az azt követő időszak vonatkozásában is. Nyilvánvalónak látszik, hogy a felelősség nem egyforma a jelenlegi és a korábbi fővárosi vezetés esetében, azonban célszerű lenne Tarlós István jelenlegi főpolgármestert is meghívni, akit a kifizetések leállításáról kellene kérdezni - vélekedett.

A képviselő hangsúlyozta: olyan ügyekről van szó, amelyek 2007 és 2009 között történtek, így van olyan ügy, amely tíz évvel ezelőtt történt, és lassan túlvagyunk az elévülési időn. Nagy valószínűséggel így ezeknek az ügyeknek nem lesz büntetőjogi felelőssége - mutatott rá.

Hadházy Ákos úgy vélte, azt kellene vizsgálni, hogy miért jutunk el megint oda, hogy ha ez egy valóban komoly ügy, akkor nem lesz büntetőjogi felelősségre vonás, hiszen kifutunk az időből. Ki ezért a felelős, és mit tettek eddig a magyar hatóságok? - tette fel a kérdést a politikus.

Mint mondta, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) elsősorban a nemzetállami vizsgálatokat elemzi, azt, hogy a nemzetállami bűnüldöző szervek hogyan dolgoznak, azoknak az adataira támaszkodik. Az, hogy ha az OLAF most elmarasztalja az országot, elsősorban a nemzetállamok bűnüldöző szerveiről és ellenőrzési mechanizmusáról ad bizonyítványt - közölte.

Csárdi Antal, az LMP fővárosi képviselője elmondta: az uniós tagságunk óta ez az ügy a legnagyobb korrupciógyanús eset. Felvetette, hogy eljön-e az a pillanat, hogy "egyszer az országban felelőse legyen egy visszaélésnek".

Úgy látja, a visszafizetési kötelezettség komoly terhet jelenthet a költségvetésnek, és ha a kormány ezt továbbtolja a főváros felé, emiatt akár össze is omolhat Budapest költségvetése az adott évben. Nem lehet megfizettetni a budapesti adófizetőkkel azt, hogy volt egy olyan vezetése a fővárosnak, amely valószínűleg nem kellő gondossággal vagy vélelmezhetően szabálytalanul költött el milliárdokat - mondta.

Hadházy Ákos egy arra vonatkozó kérdésre, hogy a meghívottak - Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon volt miniszterelnökök, valamint Demszky Gábor korábbi főpolgármester - nem mentek el a gazdasági bizottság ülésére, közölte: ilyen alkalmakra "célszerű elmenni".