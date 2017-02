Kábítószer

Százmilliós hasznot reméltek a zalai drogtermesztők

Százmilliós hasznot remélve, több millió forintos ráfordítással termesztett Zalában jelentős mennyiségű marihuánát az a két budapesti testvérpár, amelynek tagjai ellen a napokban emeltek vádat. 2017.02.15 09:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A négyfős baráti társaság tavaly tavasszal döntött úgy, hogy közös finanszírozással marihuánát termesztenek, ezért a zalabéri hegyen kétmillió forintért megvásároltak egy ingatlant. Nagy mennyiségű tőzeget szállíttattak a helyszínre, munkagépekkel elvégeztették a földmunkákat, amelynek során 700-800 köbméter földet termeltettek ki.



A ház közelében kutat ásattak és felépítettek egy közel 700 négyzetméteres és egy 14 négyzetméteres fóliasátrat, amelyekben szellőztető-, párásító- és öntözőrendszert is kialakítottak, illetve biztosították az áramellátást is. A kendermagokat és a szellőztetőberendezést Bécsben, a faanyagot és az egyéb felszerelési tárgyakat Budapesten, valamint Zalaszentgróton és környékén szerezték be.



A kisebb fóliasátor volt az előcsíráztató, a nagyobban folyt a termesztés, a "szakmai irányítást" egyikük végezte, heti-kétheti gyakorisággal meglátogatta a helyszínen lévő társait, akiket pénzzel, élelmiszerrel, itallal és dohánnyal látott el. A termés betakarítása után hárman rendszeresen fogyasztottak is a marihuánából.



A rendőri rajtaütés során összesen több mint ezer tő kendertövet és 50 grammnyi növényi törmeléket foglaltak le, az előbbi meghaladja a különösen jelentős mennyiség kategóriáját. Az eladásból 80-100 millió forintos hasznot reméltek.



A Zala Megyei Főügyészség közölte: a négy férfi ellen különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása miatt emelt vádat, s ennek a büntetési tétele öt és tizenöt év közötti szabadságvesztés.