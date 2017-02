16-an haltak meg a balesetben

Veronai tragédia: illegális üzemanyagtartály lehetett a buszban

Azért lehetett plusz tartály a buszon, mert spórolni akartak az üzemanyagon - értesült az Origo.



A Szinyei Merse Pál gimnázium diákjai és kísérőik utaztak hazafelé egy sítáborból január közepén, amikor buszukkal Veronánál nekimentek a szalagkorlátnak, majd egy felüljáró oszlopának. A busz azonnal kigyulladt, és 16 ember, többségük tizenéves diák, bennégett a buszban.



Az olasz hatóságok még nem zárták le a vizsgálatot, a busz roncsa is Olaszországban van még, és a Nemzeti Nyomozó Iroda is nyomoz az ügyben. Arról, hogy hogyan történhetett a baleset, nagyon sok a találgatás, mert a nyomozásra való tekintettel nem adhatnak ki információt.

MTI/Varga György

Az Origónak nyilatkozó szakértő már a tragédia után is úgy vélte, hogy valószínűleg megrepedt a becsapódás erejétől a busz üzemanyagtartálya, ezért csupán pár perc volt a menekülésre a tűz elterjedése előtt.



Ebben a busztípusban – Setra S 317 GT-HD – az üzemanyag-tartály a busz első ajtaja és jobb első kereke között van, nagyjából egy-másfél üléssornyit nyúlik hátra. Egy ilyen távolsági buszban több száz liter gázolajat lehet gyárilag is tankolni. Ennek ellenére a balesetben azt tartotta a legszokatlanabbnak egy korábban nyilatkozó másik, buszvezetői gyakorlattal is rendelkező igazságügyi szakértő, hogy hogyan tudott ilyen hamar kigyulladni a busz első része.



Erre adhatna magyarázatot, hogy plusz üzemanyag-tartály lehetett a buszban. Az ütközéskor keletkező hő és nyomás miatt borulhatott tehát pillanatok alatt lángba a plusz tankkal felszerelt busz.



A kiegészítő tartály használata nem szokatlan megoldás, spórolás céljából szokták használni. A portál információi szerint a busztársaságnak azonban nem volt engedélye ilyenre. Egy plusz tartály megváltoztathatja a busz statikáját. Mivel azonban gyakran tíz évnél is öregebb, már nem gyártott típusokról van szó, elég nehéz ellenőrizni, mit hagyott jóvá a gyártó.



Az Origo megkereste a buszt üzemeltető cég vezetőjét, Czakó Tibort, aki azonban nem nyilatkozott.