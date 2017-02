Illegális bevándorlás

Ház előtt az illegális migránsok őrizetbe vételéről szóló javaslat

Az egyik legfontosabb változás az lesz, hogy a bevándorlóknak egészen addig az országhatáron lévő tranzitzónában kell várakozniuk, amíg menekültügyi kérelmüket jogerősen elbírálják. 2017.02.14 15:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A kormány kedden benyújtja a parlamentnek az illegális bevándorlók őrizetbe vételéről szóló törvénycsomagot - közölte Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár budapesti sajtótájékoztatóján.



Az egyik legfontosabb változás az lesz, hogy a bevándorlóknak egészen addig az országhatáron lévő tranzitzónában kell várakozniuk, amíg menekültügyi kérelmüket jogerősen elbírálják. Tuzson Bence ezt azzal indokolta, hogy a bevándorlók kiismerték a jelenlegi, az európai uniós előírásokon alapuló szabályozás kiskapuit, és sokszor csak azért nyújtanak be fellebbezést, hogy az eljárás az ország belső területén folytatódjon, majd "eltűnnek a hatóságok szeme elől". Ez biztonsági kockázattal jár, hiszen ma már nagyon sok "tisztázatlan státuszú" ember van az EU-ban, aminek következménye a kontinens biztonságának megbomlása - mondta, a kormány alapvető feladatának nevezve az emberek biztonságának megerősítését.



Így ezentúl a tranzitzónát a kérelem jogerős elbírálásáig tartó idő alatt csak Szerbia felé hagyhatják el az illegális migránsok. Emellett a jövőben nemcsak a határtól számított 8 kilométeres sávon belülről, hanem az egész országból visszaszállítják majd a tranzitzónába az illegális bevándorlókat, kivéve a kísérő nélküli 14 év alattiakat - ismertette a politikus. A menekültügyi eljárásokat teljes egészében a tranzitzónában fogják lefolytatni. A jogszabály lehetőséget ad arra is, hogy azokat, akik ma nyitott táborokban várják a döntést kérelmükről, szintén a határ menti zónába vigyék.



Azt is közölte, hogy új szabályként előírnák: szabálysértési eljárás indítható azzal szemben, aki a neki kijelölt területet elhagyja vagy oda nem érkezik meg, megsértve ezzel a tartózkodási rendet. Ennek büntetése szabálysértési elzárás is lehet.



A négy törvény módosítását tartalmazó belügyminisztériumi jogszabálycsomag a jogi határzár megerősítését jelenti, a cél, hogy Magyarországon "bizonytalan jogi státuszú személy (...) ne járkálhasson szabadon" - mondta az államtitkár, hozzátéve, hogy az új szabályok miatt a kormány támadásokra számít Brüsszel és a bevándorláspárti szervezetek részéről egyaránt, de felkészültek ezekre.



A kormány azt kéri az Országgyűléstől, hogy a lehető leghamarabb döntsön az egyszerű többséget igénylő előterjesztésről, amely várhatóan tavasz végén léphet hatályba - közölte Tuzson Bence.



A befogadóállomások bezárását firtató kérdésre azt válaszolta: a javaslat tartalmazza azt a lehetőséget, hogy nagy migrációs nyomás esetén a határon lefolytatandó eljárásokat ne csak ott, hanem "beljebb" is le lehessen folytatni, ezért "ilyen kapacitások fenntartására szükség lesz", arról pedig szakmai döntést kell hozni, hogy mely állomásokat kell fenntartani vagy bezárni.

A kormányzati kommunikációs államtitkárt reagáltatták arra, hogy Demszky Gábor volt szabad demokrata főpolgármester a Budai Liberális Klub Alapítvány hétfői rendezvényén egyoldalúnak és megalapozatlannak nevezte az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) a 4-es metró beruházásáról szóló jelentését. Tuzson Bence erre azt mondta: Demszky Gábornak nem a liberális klubban kell beszámolnia az álláspontjáról, hanem majd a megfelelő hatóságoknak. Megjegyezte: míg korábban Demszky Gábor "magára vállalta" az egész 4-es metrót, addig most, amikor kiderült, hogy nagy baj van, "megpróbálja magától eltolni ezt a projektet".