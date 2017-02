Katasztrófavédelem

Nyolcvanhét új tűzoltó tett esküt Budapesten

hirdetés

Góra Zoltán az OKF vezetője ez alkalomból emlékeztetett arra, hogy a tűzoltók társadalmi elismertsége igen magas, és arra kérte az alapképzést most befejező hallgatókat, hogy ezt minden erejükkel erősítsék tovább. Hozzátette: a társadalom elismerése megnyilvánul a rendvédelmi életpályamodell bevezetésében is, ami fokozatos illetményemelést is jelent.



Az újonnan avatottak képviseletében szóló Kurucz Tamás őrmester azt hangsúlyozta, hogy olyan testület tagjává váltak, amelynek alapismérve a szolidaritás és az összetartás.



Hajdu Márton az OKF szóvivője az MTI-nek elmondta: a most végzettek féléves alapképzésen vettek részt, amelyre további kurzusok épülnek. A jelenlegi képzési rendszert 2012-ben vezették be az OKF-nél, és azóta 1100 új tűzoltót avattak.