Jog

Börtönben ülő rabot vádolnak telefonos csalással

hirdetés

Csalás miatt emeltek vádat Nagykanizsán egy férfi ellen, aki az egyik büntetés-végrehajtási intézet fogvatartottjaként követett el a gyanú szerint telefonos csalást - tájékoztatta a Zala Megyei Főügyészség szóvivője kedden az MTI-t.



Pirger Csaba azt közölte: a férfi 2015 szeptemberében kezdte meg az egyik büntetés-végrehajtási intézetben a kifosztás és más bűncselekmények miatt rá kiszabott szabadságvesztés letöltését.



A börtönben biztosítottak számára egy szabályozott körülmények között használható mobiltelefont, ő azonban ismeretlen módon és időben engedély nélkül beszerzett egy másik telefonkészüléket is. Az engedély nélkül tartott telefonjának egyenlegét úgy akarta feltölteni, hogy nyereményjáték ígéretével másoktól pénzt csal ki.



Még 2016 szeptemberében felhívott egy Nagykanizsán élő telefon-előfizetőt, akinek egy telefonos szolgáltató munkatársaként mutatkozott be. Azt állította, hogy egy nyereményjátékon vett részt és az ő telefonszámát sorsolták ki nyertesként, ezért 75 ezer forintot kap.



A férfi meggyőző és határozott stílusával rávette a sértettet arra, hogy egy bankautomatánál töltse fel az általa megadott mobilszám egyenlegét, azt állította, hogy az csak egy tranzakciós kód. A férfi 15 ezer forintos feltöltést kért a sértettől, aki ezt meg is tette, majd a sikeres tranzakció után a vádlott arra vette rá, hogy ugyanezt még ötször ismételje meg, a sértett pedig ezt is végrehajtotta.



A vádlott mindezek után közölte, hogy perceken belül megérkezik a nyeremény a számlájára, de arra is utasította áldozatát, hogy tépje össze a banki bizonylatokat, amit a sértett mégsem tett meg. Csak amikor otthon, internetbankon keresztül ellenőrizte a bankszámláját, jött rá arra, hogy 90 ezer forinttal csökkent az egyenlege, nyereményt pedig nem kapott, ezért rendőrségi feljelentést tett.



A börtönben ülő vádlott a sikeres feltöltéseket követően nemcsak telefonálgatott, de a telefonegyenleg terhére a családtagjainak ételt rendelt, illetve 25 ezer forintot szerencsejátékra költött. A Nagykanizsai Járási Ügyészség a férfi ellen kisebb kárt okozó csalás vétsége miatt emelt vádat.