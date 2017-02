Közigazgatás

Már az emelt fizetést kapják a kormányhivatali dolgozók is

A kormányhivatalokban is az átlagosan 30 százalékkal emelt fizetéseket kapják a dolgozók január 1-jétől - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkár keddi budapesti sajtótájékoztatóján.



Kovács Zoltán hangsúlyozta: a járási hivatalokban dolgozók már tavaly július 1-jével részesültek az átlagosan 30 százalékos béremelésben, amelyet most a területi közigazgatás többi dolgozója is megkapott.



Az államtitkár emlékeztetett: a területi közigazgatásban mintegy 36 ezren dolgoznak.



Tavaly 11,5 milliárd forint, idén pedig 44 milliárd forint a bértöbblet az ágazatban, amelybe beépült a cafeteria is - jegyezte meg.



Kovács Zoltán hozzátette: a béremelésre a gazdaság erősödése ad lehetőséget, valamint az, hogy január 1-jétől átalakult a területi közigazgatásban a hatásköri rendszer a háttérintézmények átalakításával és a hatáskörök átstrukturálásával.



Elmondta, megyei szintről 1100 hatáskörből 900 átkerült a járásokhoz, a központi háttérintézmények, költségvetési szervek 535 határköréből pedig 66 a járásokhoz, 260 pedig megyei szintre került. Megjegyezte: a hatásköri rendszer átalakításával mintegy 2500 új munkatárs került a kormány- és járási hivatalokba, a béremelés rájuk is vonatkozik.



Az államtitkár példaként említette, hogy a béremelés eredményeként egy kezdő gyámügyes dolgozó 155 ezer forintos fizetése 220 ezer forintra nőtt, egy 18 éve a pályán lévő kormányablak-ügyintéző 230-240 ezer forintos fizetése pedig 310 ezer forintra.



Kovács Zoltán hangsúlyozta: teljesítményen alapuló, differenciált béremelésről van szó, ami - a korábbi, végzettségen és szolgálati időn alapuló rendszerrel szemben - jobban közelít a versenyszféra rendszeréhez.



Az államtitkár kérdésre válaszolva elmondta: az önkormányzatok jelentős részében történt béremelés, sőt egyes jobb helyzetben lévő önkormányzatok az illetményalapot is megemelték. Megjegyezte: amennyiben készül javaslat az önkormányzati dolgozók béremelésére, úgy azt a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórumon megtárgyalják.



A háttérintézmények további bevonására vonatkozó kérésre elmondta, már csak a "turbó államkincstár" létrehozatala van háta, vagyis a nyugdíjfolyósító és az egészségbiztosítási pénztár egyesülése az államkincstárral.



A közigazgatási bürokráciacsökkentésről szólva elmondta: a 2,5 milliárd forintos programot - amiben elsősorban illetékek és igazgatási szolgáltatási díjak csökkentéséről van szó - szerdán tárgyalja a parlamenti szakbizottság. Jelezte: készül az autós társadalmat érintő csomag is, amiben szintén az illetékek és szolgáltatási igazgatási díjak csökkentéséről lesz szó. Emlékeztetett: a 2016-ban hatályba lépett állami rezsicsökkentés mintegy 10 milliárd forint megtakarítást jelentett az állampolgároknak és 2,5 milliárd forintnyit a vállalkozásoknak.