Árvíz

Tiszafüred és Tiszakeszi között még harmadfokú a védelmi készültség

Fotó: MTI

Továbbra is harmadfokú árvízvédelmi készültséget tart fenn a Tisza bal partján Tiszafüred és Tiszakeszi között a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (Tivizig) a folyón érkező zajló jég zavartalan levonulásának biztosítása érdekében - közölte az igazgatóság védelemvezetője kedden az MTI-vel.

Bara Sándor tájékoztatása szerint a Tisza felső szakaszáról érkezett zajló jég hétfő délelőtt Tiszacsege alatt összetorlódott, majd éjjel megindult. A torlódott jég fokozatosan halad Tiszafüred felé.

Tiszapalkonyánál kedd reggel 8 órakor 562 centiméteres apadó vízállást mértek: a Tisza bal parti Tiszatarján-Rakamaz árvízvédelmi szakaszon elsőfokú készültség van érvényben.

A felsőbb szakaszokon a Tisza folyamatosan apad, minden vízmércén készültségi szint alatti vízállásokat mutat, ezért a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Fetivizig) hétfő este valamennyi védelmi szakaszon az árvízvédelmi és jégvédekezési készültséget megszüntette - jelezte Bodnár Gáspár védelemvezető az MTI-nek.

Közleménye szerint megszűnt a védelmi készültség Szamoson, a Túron, a Krasznán és a Lónyay főcsatorna torkolati szakaszán is. Szakaszosan megnyitották a Lónyay torkolati műtárgy zsilipkapuit is.

A Fetivizig működési területén megkezdték a víz által az árterekre kirakott kommunális szilárd hulladék, uszadék összegyűjtését, illetve a jég okozta károk felmérését - közölte az igazgatóság.