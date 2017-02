Társadalom

Morva: megmozdult a társadalom a hajléktalanokért

A Máltai Szeretetszolgálat közép-magyarországi régióvezetője az M1 hétfő reggeli műsorában elmondta: a januári nagy hidegben a szervezetnek is újra kellett gondolnia tevékenységét, de azt is, hogyan szólítsa meg jól és hatékonyan a társadalmat, hangsúlyozva, ilyen helyzetben pótolhatatlan az önkéntesek segítsége, hiszen ők azok, akik - naponta többször is - felkeresik az utcán élőket, és próbálják meggyőzni őket, hogy menjenek be valamelyik hajléktalanszállóra.



Morva Emília hozzátette, ilyen helyzetben az életmentés a legfontosabb, így előfordult, hogy nem klasszikus elhelyezést biztosítottak; szállónak rendezték be egy időre a szeretetszolgálat kiállítótermét, de az is megesett, hogy valakinek széken kellett töltenie az éjszakát, hogy melegben lehessen.