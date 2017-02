Illegális bevándorlás

Szakértő: az elutasított menedékkérők visszatelepítése komoly probléma

hirdetés

Az elutasított menedékkérők visszatelepítése komoly probléma, a menekültek jó része nem onnan jön, ahova visszaküldik - mondta Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában.



Hozzátette: Magyarországnak is probléma lesz, hogy a menedékkérőket hova, melyik országba toloncolja vissza. Lehet a szomszéd országba, ahonnan jöttek, az igazi megoldás a származási ország lenne, de ott nem biztos, hogy befogadják.



A magyar közvélemény elfogadja azt, hogy az ide érkező migránsokat táborokban helyezzék el a kérelmük elbírálásáig. Az intézkedések azért is tartanak sokáig, mert a kormányoknak a közvéleménnyel el kell fogadtatni azokat - mondta.



A migrációs őrizethez a megfelelő jogszabályok esetén is jóval nagyobb apparátusra van szükség, és több forrásra - fejtette ki Gyarmati István.