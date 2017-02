BDO

Csökkenhet a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégek száma

Az ilyen cégeknek 2017. február 28-ig a jelenlegi 2 millió forintról 5 millió forintra kell emelniük az előírt vagyoni biztosítékot. 2017.02.12 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A BDO Magyarország tanácsadó cég szerint jelentősen csökkenhet a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégek száma a számukra kötelezően előírt vagyoni biztosíték több mint kétszeresére emelése miatt.



Egy tavaly decemberben elfogadott kormányrendelet értelmében ezeknek a cégeknek 2017. február 28-ig a jelenlegi 2 millió forintról 5 millió forintra kell emelniük az előírt vagyoni biztosítékot, és ezt igazolniuk kell a nyilvántartó kormányhivatal felé, ellenkező esetben a kormányhivatal törli a munkaerő-kölcsönzőt a nyilvántartásból - közölte a BDO Magyarország az MTI-vel.



A vagyoni biztosítéknak az a szerepe, hogy a munkaerő-kölcsönzés során keletkezett, a munkavállaló részéről felmerülő kártérítési igényt abból fizessék ki. A tanácsadó cég szerint azonban még az 5 millió forintra emelt összeg esetében is kérdéses, hogy elegendő biztosítékot jelent-e. Hozzátették, hogy sok olyan kis és közepes kölcsönző cég van, amely több száz, olykor ezer munkavállalót is foglalkoztat.



A tanácsadó cég arra is felhívta a figyelmet, hogy a munkaerő-kölcsönzést igénybevevő vállalatoknak mielőbb célszerű egy nyilatkozatot kérniük a munkaerő-kölcsönzőjüktől, hogy eleget tett a vagyoni biztosíték megváltozott szabályainak és azt leigazolta a kormányhivatal felé, ugyanis e nélkül nem érdemes kölcsönzött munkavállalókat fogadniuk az adott cégtől.



