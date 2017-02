Trenkwalder

Nőhet az idén a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának aránya

A tehernövekedés miatt várhatóan tovább csökken azoknak a pozícióknak a száma, amelyek esetében a munkáltatók megváltozott munkaképességűek alkalmazása helyett inkább a hozzájárulást fizetik be. 2017.02.12

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási arányának növekedésére számít az idén Magyarországon a különféle ösztönzők eredményeként a Trenkwalder személyzeti szolgáltató.



Az MTI-hez eljuttatott közleményében a cég úgy véli, az idén már a megváltozott munkaképességűek 30 százaléka juthat munkához a munkaerőpiacon. Ez azonban még mindig jelentős elmaradás az Európai Unió 50 százalék körüli értékétől - jegyezték meg.



A Trenkwalder szerint a javulást több intézkedés is ösztönzi. Ilyen az egyik munkáltatói teher, a rehabilitációs hozzájárulás 19 százalékos emelkedése. A közleményben hozott példa szerint ha egy 25 munkavállalónál nagyobb létszámmal működő társaság a teljes munkaerő-állományának legalább 5 százalékát nem tölti fel megváltozott munkaképességű munkatársakkal, akkor a hiányzó létszám után munkavállalónként az idén 1 147 500 forint rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie. Tavaly ez az összeg még 964 500 forint volt.



A tehernövekedés miatt várhatóan tovább csökken azoknak a pozícióknak a száma, amelyek esetében a munkáltatók megváltozott munkaképességűek alkalmazása helyett inkább a hozzájárulást fizetik be. Tíz éve még csaknem 90 ezer pozíció után fizettek a munkáltatók, az idén ez 60 ezer alá csökkenhet - vélik a személyzeti szolgáltatónál.



Ösztönző a Trenkwalder szerint az is, hogy megduplázódhat a rehabilitációs kártyával rendelkező munkavállalók köre. Az ilyen munkavállaló után a munkaadónak nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie.



A közlemény idézi Balog Lajost, a Trenkwalder Rehabilitációs üzletágának vezetőjét, aki úgy véli, a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedését a szélesedő munkaerőhiány is segíti, miközben egyre több munkáltató tapasztalja, hogy megfelelő kiválasztási folyamatok révén ez a kör is alkalmas teljes értékű munka elvégzésére.



A Trenkwalder kedvező fejleménynek nevezi, hogy az egyszerűbb fizikai munkakörök mellett egyre több diplomás pozíciót hirdetnek meg a megváltozott munkaképességűek számára.



Továbbra is probléma ugyanakkor, hogy az érintettek foglalkoztatási aránya országrészenként erősen eltér. A legjobb az arány Nyugat-Magyarországon és Budapesten, eközben a Dél-Dunántúlon, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, az Alföld keleti és déli részén jelentős számú megváltozott munkaképességű nem jut munkához.



A Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft. több mint két évtizede van jelen Magyarországon. A cég a munkaerő-kölcsönzés területén 10 százalék feletti piaci részesedésével az egyik piacvezető társaság, 2015-ben közel 7000 kölcsönzött munkavállalót foglalkoztatott, árbevétele pedig megközelítette a 24 milliárd forintot.