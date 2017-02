Lopás

Vadászházakat, őrházat, zsilipet, stéget loptak Nógrádban

A Pásztói Járási Ügyészség vádat emelt egy 29 éves Nógrád megyei férfival szemben, aki társaival vadászházakat, őrházat, zsilipet, stéget lopott el egy tó partjáról, összesen mintegy ötmillió forint értékben - közölte a Nógrád Megyei Főügyészség vezetője pénteken az MTI-vel.



Bóna Gyula elmondta: a Szirák külterületén található, úgynevezett Egresi tavak partjáról ellopták egy kínai állampolgár két, egyenként 54 négyzetméter alapterületű vadászházát, egy őrházat és egy takarmánytárolót, amiket a betonalapig elbontottak, egy zsilipet is megbontottak, továbbá egy stéget, a villanyvezetéket és egy trafót is szétbontottak.



A kétszárnyú fémkaput, valamint a többi ott talált fémtárgyat is összedarabolták, az épületek tetőszerkezeteit kibontották, majd a faházak alkotórészeit, az azokban talált két cserépkályhát és a vasanyagot is a vádlott lakóhelyére szállították.



A vádlott és társai ezeken felül eltulajdonítottak két működésképtelen járművet is úgy, hogy azokat baltával széthasogatták.



A főügyész hozzátette: a lopásokat 2015 áprilisa és októbere között követték el, a vádlott társai a nyomozás során ismeretlenül maradtak.