Úszás

Gyárfás Tamás újabb pozícióját vesztette el

Az úszók január 8-án tartott tisztújító közgyűlésén Gyárfás Tamás 23 év után hivatalosan is távozott a Magyar Úszószövetség elnöki székéből. Helyére a tagság Bienerth Gusztávot választotta. Gyárfás a 2017-es vizes-világbajnokság társelnöke is volt, és eddig úgy tűnt, ha már ennyit fáradozott érte, ezt a posztját megtarthatja a nyár legnagyobb magyarországi sporteseményéig.

Az nso.hu úgy tudja, a kormány a napokban döntött: megszűnik a társelnöki poszt, Gyárfás Tamás tanácsadó maradhat csupán.

A jövőben egyedüli elnökként Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter vezeti a testületet, amelynek tagja lett az úszószövetség új elnöke is, mégpedig a többi érintett szakszövetség vezetőjével együtt.

Az úszás európai szövetségében (LEN) kincstárnoki, míg a világszövetségben (FINA) alelnöki posztot betöltő Gyárfás Tamás információnk szerint tanácsadóként segíti a hazai rendezésű, nyári vizes-vb ügyét.