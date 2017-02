Időjárás

Korai lenne örülni, megint jönnek a kőkemény mínuszok

Fotó: MTI

A hétvégén ismét többfelé mínusz 10 Celsius-fok körül alakulnak a minimumok. Napközben viszont kevéssel, de fagypont körül alakul a hőmérséklet, és több-kevesebb napsütés is várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.

Pénteken délelőtt az éjszaka képződött ködfoltok feloszlanak, s napközben hosszabb-rövidebb időre több helyen kisüthet a nap, de elsősorban az ország középső harmadán erősen felhős maradhat az ég. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire mínusz 5 és mínusz 1 fok között, a legmagasabb hőmérséklet plusz 1-6 fok között várható.

Szombaton főként nyugaton néhol havazás is várható. A Dunántúlon többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A leghidegebb órákban mínusz 8 és mínusz 3 fok között, napközben plusz 1-6 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap a hajnali párásság és ködfoltok feloszlása után több-kevesebb napsütésre is számítani lehet, számottevő csapadék nem valószínű. A minimumhőmérséklet mínusz 10 és mínusz 4, a maximumhőmérséklet 1-5 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.