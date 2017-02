Orgazda

Ritkaságszámba menő ókori műkincseket csempészett egy török kamionos

hirdetés

Lezárták a nyomozást annak a török kamionosnak az ügyében, aki ritkaságszámba menő, az időszámításunk előtti 9-7. századból származó műkincseket csempészett Törökországból - adta hírül a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság szerdán.



A közlemény szerint egy zacskóban 14 antik, aranynak vélt pénzérmét, valamint az ülés alatt egy rézedényt és más réztárgyakat találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bács-Kiskun megyei munkatársai tavaly ősszel az M5-ös autópályán egy kamion vezetőfülkéjében. A kecskeméti rendőrökkel közösen végül 101 - különféle méretű, ábrákkal ellátott - antiknak vélt tárgyat találtak a jármű átvizsgálásakor.



A nyomozás során kiderült, hogy az orgazdasággal gyanúsított ötvenéves férfi Isztambulban vette át a régiségeket, amelyeket 300 euróért Lengyelországba vitt volna.

police.hu

A szakértő megállapította, hogy az ókori Urartu királyságból, a mai Törökország és Örményország területéről származó bronzkincs becsült értéke 80 millió forint, a római aranyérmeké 4,5 millió forint. A lefoglalt műtárgyakról az is kiderült, hogy nem szerepelnek egyetlen nyilvántartásban sem, nem hiányoznak sem múzeumból, sem magángyűjteményből.



A lószerszámok, csengettyűk, tegezborítások, csatok, harciszekér-alkatrészek, egy bronzsisak és egy bronzüst - utóbbiból a világon csak négy darab bukkant fel - feltehetően egy magas rangú katona sírjából kerültek elő. A szakértő szerint egyedülálló leletegyüttesről van szó - közölték.



A lefoglalt tárgyak között akadnak olyan hamisítványok is, például pecséthengerek, kőedények és szobrok, amelyeket eredetiként akár százmillió forintért is értékesíthettek volna.



A leleteket a Szépművészeti Múzeumban őrzik.



A Bács-Kiskun megyei rendőrség a nyomozást vádemelési javaslattal fejezte be az előzetes letartóztatásban lévő török kamionos ügyében.