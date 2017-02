Politika

Kósa: meg kell védeni a rezsi- és adócsökkentés politikáját

A rezsi- és adócsökkentés politikájának megvédése, a menekültügyi őrizet intézményének visszaállítása és újabb atipikus foglalkoztatási formák bevezetése - Kósa Lajos Fidesz-frakcióvezető tájékoztatása szerint többek között ezek lesznek a legfontosabb jogalkotási feladatok a júniusig tartó tavaszi parlamenti ülésszakban.

A politikus szerdai budapesti sajtótájékoztatóján a rezsi- és adócsökkentés ügyében azt mondta: meg kell akadályozni, hogy az unió kivegye az energiaár-képzést a nemzeti kormányok hatásköréből, ahogyan azt is, hogy Brüsszel közösségi szintre emelje az adópolitikát.

A frakcióvezető kitért arra is, hogy módosítani fogják a civiltörvényt. Ezzel kapcsolatban arról beszélt, a magyaroknak érdemes tudniuk például arról, ha egy civil szervezet a tevékenysége finanszírozására a teljes költségvetésének 5-10 százalékánál nagyobb arányú külföldi támogatást kap.

Kósa Lajos beszámolt arról, hogy személyi döntések is lesznek az ülésszak során. Az esedékes államfőválasztást március 11. és április 10. között kell megtartani, és megválasztják majd a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó új ombudsmanhelyettest.