Politika

Párttá alakul a Momentum

Párttá alakul a budapesti olimpiáról népszavazást kezdeményező NOlimpia-kampány elindítója, a Momentum Mozgalom, írja a Népszava. Ezt a szervezet képviselője, Orosz Anna az ATV reggeli műsorában jelentette be.

A Momentum bő egy hét múlva szerveződik párttá, és a 2018-as választásokon is indulnak majd. Orosz Anna elmondta, hogy a saját útjukat szeretnék járni, de ahogy az aláírásgyűjtés során, úgy a kampány után is hajlandóak összefogni más pártokkal.

A NOlimpia-kampány során gyűjtött aláírások száma egyébként már átlépte a százezres határt, ráadásul az Együtt, a Párbeszéd és az LMP csatlakozása után az MSZP is beszállt a gyűjtésbe, mert úgy látták, nem szabad, hogy egy ilyen fontos kezdeményezés elbukjon.