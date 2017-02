Botrány

Tanítványával folytatott viszonya miatt mondhatott le a körmendi alpolgármester

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője a feljelentés tárgyáról nem kívánt nyilatkozni, de azt közölte, hogy feljelentéskiegészítést rendeltek el az ügyben.

Sajtóhírek szerint a politikust lemondásra szólították fel, mert egy most 16 éves diáklánnyal folytatott évek óta viszonyt, aki korábban az általános iskolában tanítványa volt.



A nyugat.hu internetes portál szerint tanítványával folytatott viszonya miatt kellett lemondania Szabó Ferenc, Körmend kereszténydemokrata alpolgármesterének, aki ellen a 16 éves lány szülei feljelentést tettek a rendőrségen. Az MTI megkeresésére kedden a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője megerősítette a feljelentés tényét.



Kazmar Enikő a feljelentés tárgyáról nem kívánt nyilatkozni, de azt közölte, hogy feljelentéskiegészítést rendeltek el az ügyben.



A nyugat.hu “a szerkesztőséghez eljuttatott információkra” hivatkozva azt írta, hogy a kereszténydemokrata politikust lemondásra szólították fel, mert egy most 16 éves diáklánnyal folytatott évek óta viszonyt, aki korábban az általános iskolában tanítványa volt.



“Állítólag 2016 karácsonya előtt derült ki, hogy a most 56 éves politikus hosszú ideje viszonyt folytatott egy most 16 éves lánnyal. (…) A körmendiek szerint a viszony még az általános iskolában kezdődött, amikor a lány még gyermekkorú volt (…) Többen is megerősítették, hogy a lány Szabó Ferenc tanítványa volt a körmendi általános iskolában” – írták.



Az MTI tudósítója megpróbálta elérni Szabó Ferencet, de nem sikerült. A politikus hétfőn azzal indokolta lemondását, hogy magánéletében történtek változások, valamint egyéb jellegű feladatai szaporodtak meg annyira, hogy nem tudja ellátni feladatát. Hozzátette: körzete egyéni képviselőjeként tovább kíván dolgozni a körmendi önkormányzati testületben. Megerősítette, hogy január 27-én lemondott a KDNP körmendi elnökségében viselt tisztségéről is.