Metróbotrány: Gyurcsány nem megy el a bizottsági meghallgatásra

2017.02.07 12:50 MTI

Fotó: MTI

Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke és Gy. Németh Erzsébet a párt fővárosi politikusa sem megy el a 4-es metró körüli korrupciógyanút vizsgáló parlamenti bizottság ülésére - jelentette be kedden a párt szóvivője.

Gréczy Zsolt keddi, budapesti sajtótájékoztatóján arra hivatkozott, hogy az OLAF-jelentés megállapítása szerint az érintett időszak kormányai nem felelősek az ügyben. Azt mondta, hogy az OLAF a "fővárosi vezetés és a fővárosi önkormányzati cégek felelősségét állapította meg".

Hangsúlyozta, hogy Gy. Németh Erzsébet nem városvezető és fővárosi céget sem irányított, "így az ő meghallgatása is felesleges". Hozzátette, hogy egy sajtótájékoztatón Tarlós István főpolgármester is azt mondta, hogy a DK fővárosi politikusa nem érintett az ügyben.

Másik témára áttérve a szóvivő a sürgősségi betegellátás azonnali és teljes átvilágítását követelte. A politikus azt mondta, hogy a tragikus orvoshiány miatt ezen a területen is súlyos a válság.

Gréczy Zsolt arra reagált, hogy Éger István, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke januárban levelet írt az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető Balog Zoltánnak, amelyben beavatkozását kérte a sürgősségi betegellátás érdekében. A MOK felmérése szerint jelenleg kevesebb, mint 140 megfelelő szakképesítéssel bíró orvos van a területen, miközben a jelenleg érvényes minimumfeltételek teljesítéséhez több, mint 600-ra lenne szükség.