Oktatás

Maruzsa Zoltán lesz az új köznevelésért felelős helyettes államtitkár

Március 1-jétől Maruzsa Zoltán tölti be a köznevelésért felelős helyettes államtitkári pozíciót, elődje, Sipos Imre az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója lesz - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatási államtitkársága kedden az MTI-vel.



A tárca közleménye szerint a kormányzat folytatja az oktatás 2013-ban megkezdett átalakítását, amelynek eredményeként jelentősen nőttek az oktatásra fordított források, ez az összeg tavaly már elérte a 2000 milliárd forintot.



További eredmény, hogy ötödik éve tart a rendszerváltás óta legnagyobb pedagógus-béremelés, a fenntartó decentralizálásával bővítették az iskolák igazgatóinak döntési jogkörét, megteremtve az önálló gazdálkodás lehetőségét, és soha ennyi gyermek nem részesült még ingyen tankönyvben - fejtették ki.



"Az átalakítási folyamat természetes velejárója, hogy az oktatás irányítás rendszere is változik, amely jelenti a feladatok és a meglévő struktúrák változását és optimálását. Ez személyi változásokat is eredményez annak érdekében, hogy mindenki tudását, tapasztalatát ott hasznosíthassa a kormány, ahol legtöbbet tud tenni az oktatásért" - olvasható a közleményben.



Mint kiemelték: a Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú stratégia egyik fontos eleme, hogy szorosabb kapcsolat, együttműködés alakuljon ki a köznevelés és a felsőoktatás között. Maruzsa Zoltán mindkét területen komoly tapasztalattal rendelkezik, így személye biztosíték a sikeres integrációra, és arra, hogy egységként működjön a köznevelés és a felsőoktatás - írták.



Ennek jegyében március 1-jétől Maruzsa Zoltán tölti be a köznevelésért felelős helyettes államtitkári pozíciót, Sipos Imre eddigi helyettes államtitkár a január 1-től az Eszterházy Károly Egyetem szervezetébe integrált Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (EKE - OFI) főigazgatói pozícióját veszi át és egyben miniszteri biztosként felel a pedagógusképzés és továbbképzés átalakításának koordinációjáért.



Kaposi József - az OFI eddigi vezetője - az EKE - OFI tudományos főtanácsadójaként támogatja tovább az ágazatot. Az Oktatási Hivatal vezetését Maruzsa Zoltántól Gloviczki Zoltán veszi át - tájékoztatott az oktatási államtitkárság.