Illegális bevándorlás

Újabb rendőrkontingenseket küld Magyarország Szerbiába és Macedóniába

Újabb rendőrkontingenseket küld Magyarország Szerbiába és Macedóniába. A 15 és 25 tagú egységek előtt Halmosi Zsolt, az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettese a Készenléti Rendőrség objektumában hétfőn azt mondta: az enyhülő idő miatt újabb jelentős mértékű migrációval kell számolni.



A vezérőrnagy ismertette: Macedóniába tizedszer, Szerbiába negyedszer küld Magyarország rendőri egységeket, eddig 385 magyar rendőr teljesített szolgálatot a nyugat-balkáni útvonalon.



Halmosi Zsolt megköszönte a rendőröknek, hogy vállalták a feladatot, és önként segítik az illegális bevándorlás elleni harcot.



Csökkent ugyan a migrációs nyomás, de nem szűnt meg - mondta. Hozzátette: a hétvégén 239 illegális migránst utasítottak vissza a szerb-magyar határszakaszon, 33 tiltott határátlépőt fogtak el, 58 esetben pedig már az országhatáron belül tartóztattak fel illegális bevándorlókat.



Úgy fogalmazott: megvédik a szerb-magyar határt, de minden nap kell küzdeni azért, hogy ez így is maradjon, ezért több ezren teljesítenek szolgálatot a határnál, olykor mostoha körülmények között.



Mindkét kontingens szolgálati járművekkel, éjjellátó készülékekkel, hőkamerákkal is támogatják a határ védelmét.



A Macedónia, valamint Szerbia területén eljáró magyar rendőrök saját szolgálati felszerelésükkel látják el feladataikat, intézkedési jogosultságukat az ottani fél irányítása, felügyelete mellett gyakorolhatják.



A magyar rendőrök fő feladata járőrszolgálat lesz a jogellenes határátlépések megelőzése és felderítése érdekében, valamint közreműködnek az embercsempészek és az illegális bevándorlók előállításában. A kiutazó szakértők nem csak a határ közvetlen közelében fognak szolgálatot teljesíteni, hanem az országhatárokon belül, a közutakon is.