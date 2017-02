Fejlesztés

Bővül a Lakitelek Népfőiskola feladatköre

hirdetés

Nehéz, de eredményes éven van túl a Lakitelek Népfőiskola, amelynek idén bővül a feladatköre - mondta Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Lakitelek Népfőiskola alapítója az MTI-nek.



Lezsák Sándor a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése kapcsán a tavalyi évi munkálatokat összegezve elmondta: befejeződött a könyvtárnak, a tánc- és tantermeknek is otthont adó Széchenyi-épület, valamint a Hotel Club Tisza teljes felújítása, és tart a vendégházként ismert épület szállodai minősítése. Január végén adták át a szintén megújult Tisza Vendéglőt, amit egy lakodalmas házzal kibővítettek.



Az elmúlt évben felújították a Gyarmati Dezső Tanuszodát, amelyet kiegészítettek egy kis szabadtéri termálstranddal. Az egykori hűtőház épületét átalakítva megfelelő helyet kapott az Antológia Kiadó és Nyomda, az irodaház felújításával pedig a munkatársak végre méltó körülmények között dolgozhatnak - mondta.



A népfőiskola alapítója az elmúlt év nagy ajándékának nevezte, hogy megépült és már üzemel a zöldségfeldolgozó, hiszen a tervek szerint a népfőiskola 25 hektáros területe szigorúan felügyelt bioterület lesz. Amennyire lehetséges, az önellátásra rendezkednek be: az almachipstől a befőtteken és a savanyúságon át az ivólevekig mindent készítenek majd. Ez jelentősen csökkenti a működtetés költségeit, akárcsak az, hogy a népfőiskolán termálvízzel fűtenek.

Az idei tervek közül kiemelte, hogy megújul a mintegy hatezer négyzetméter alapterületű üvegház, elkészülnek a Hungarikum szálloda kiviteli engedélyei és megkezdik a fedett lovarda és footgolf pálya építkezésének előkészületeit. Hamarosan engedélyezési szakaszba lép a Nemzeti Művelődési Intézet a Lakitelek Népfőiskola területére tervezett épületének kivitelezése. A kormányhatározat értelmében ugyanis a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) 2017. január 1-jével megszűnt, feladatai kibővülnek, ugyanakkor beépülnek a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány feladatai közé - magyarázta Lezsák Sándor.



Az elmúlt év programjai közül az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emlékezetére, valamint Morell Mihály képzőművész és filmes tiszteletére meghirdetett filmszemlét, a Sakkozó Magyarok Találkozóját, valamint a műfordítói, zenei és néptánc táborokat emelte ki a népfőiskola alapítója. A Lakitelek Népfőiskola koordinálásával zajlanak a Kárpát-medencei magyar értékeket feltáró kollégiumok is, így szervezésükben Kárpátalján, Erdélyben, a csángók között, a Délvidéken, a Felvidéken, az Őrvidéken és a Muravidéken is végeztek kutatásokat - sorolta.



A munka idén is folytatódik, és már nemcsak a határon túli tájegységek értékeit mérik fel, hanem az anyaország területein is végeznek majd kutatásokat. Hozzátette, hogy Kisvárdán és Vasváron egy a lakitelekihez hasonló népfőiskola megteremtését készítik elő.

Az alapító kiemelte: idén Arany János születésének 200. évfordulójáról egy Kárpát-medencei irodalmi és történelmi versennyel emlékeznek meg. A kivételesen tavasszal is megrendezett, rendhagyó filmszemle témája a magyarországi rendszerváltozás lesz, a kormány Déli Nyitás stratégiájának részét képező Afrika-politika bemutatására pedig kétéves Afrika Kollégiumot hirdetnek meg az egyetemisták körében. Várhatóan népszerű lesz a Czifray Kollégium is, ahol gyakorlati foglalkozás keretében a magyar konyha rejtelmeiről lesz szó.



A Magyar Demokrata Fórum megalakulásának harmincéves évfordulóján zajlik majd a Lakitelek Népfőiskolán a fiatal politológusok találkozója, a Fipolit, melynek témája a kisebbségi lét mellett a rendszerváltás és a politikai kultúra lesz.



Lezsák Sándor szerint a Lakitelek Népfőiskola egyes kollégiumainak és találkozóinak célja a kapcsolatépítésben, a mások munkájával vagy éppen tudományos területével való megismerkedésben rejlik, a "népfőiskola szerepe pedig nem más, mint helyzetet teremteni az élménynek és a sikernek, mert az országnak erős szüksége van az egyéni és a közösségi sikerélményre" - összegezte.