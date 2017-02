Egyszerűen kiköpte a keringő körhinta a diáklányt - videó

Döbbenetes, ahogyan a fiatal lány egyszer csak kicsúszik az üléséből, majd a keringő körhinta kidobja és több tíz métert repülve a földre zuhan. Sajnos, a helyszínén életét vesztette, ezért nagyon fontos mindig jól bekötni magunkat, ha ilyen helyen vagyunk! A gépezet egyébként a bezárt budapesti Vidámparkban a Top Spin körhintához hasonló.

Horrific: A 14-year-old girl got thrown out of a malfunctioned swing ride and died at an amusement park in SW China's Chongqing on Fri pic.twitter.com/DCVu9r3lK8