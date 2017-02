Állatok

Zárva tart hétvégén a Budakeszi Vadaspark

Az elmúlt napok extrém időjárása miatt a látogatók testi épségére tekintettel zárva tart hétvégén a Budakeszi Vadaspark, amelynek területe és közvetlen környéke is még mindig vastag jégréteg alatt van - közölte az intézmény az MTI-vel pénteken.



A közlemény szerint a vadaspark megközelíthetősége még négykerék-meghajtású gépjárművekkel is igen nehézkes. A vadaspark sétálóútjai balesetveszélyesek, a dolgozók is csak komoly erőfeszítések árán tudják elvégezni a munkájukat.



Mindez azonban az állatok rendes ellátásában nem okoz problémát - teszik hozzá a közleményben, amely kitér arra is: az elkövetkező napok időjárása függvényében derül ki, hogy a Budakeszi Vadaspark mikor tud újra kinyitni.