Öt kórházból veszik át a holttesteket

Veronai baleset - szombat hajnalban indulnak haza a holttestekkel

hirdetés

Szombat hajnalban tudnak elindulni a veronai buszbaleset áldozatainak földi maradványaival Magyarországra - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.



Hozzátette, a temetkezési vállalat három autója csütörtökön megérkezett a helyszínre, csakúgy, mint a külügyminisztérium járműve, amely a buszban épen vagy részben épen maradt poggyászok hazaszállítását végzi.



A temetkezési vállalat szakemberei és a konzulok úgy döntöttek, szombat hajnalban indulnak Magyarországra, mert az előzetes információkkal szemben nem három, hanem öt kórházból veszik át a holttesteket, és a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően hermetikusan, cinkkel kell lezárni a koporsókat, ami hosszabb folyamat az előzetesen kalkuláltnál - mondta a miniszter.



Közölte: a holttesteket a Honvédkórházba szállítják, a hozzátartozókat előzetesen egyeztetett időpontban, a tervek szerint vasárnap reggel 9 és délután 4 között fogadják. A kórház pszichológusokat és orvosokat biztosít a helyszínen, a sajtó képviselőit nem engedik majd be - tette hozzá.



Kitért arra, hogy a poggyászokat a Szinyei Merse Pál Gimnáziumba szállítják, ahol gondoskodnak arról, hogy kiadják azokat a hozzátartozóknak.



A temetési költségeket, a korábban jelzettnek megfelelően, átvállalta a fővárosi önkormányzat; a siófoki és a dunakeszi halálos áldozatnál is vállalják a költségeket a helyi önkormányzatok - mondta.



Szijjártó Péter beszélt arról is, hogy a holttestek hazaszállításával lezárul a külügyi munka nagy része, a két válságos állapotban lévő sérültről folyamatos a konzultáció az olasz orvosokkal, a veronai tiszteletbeli konzul végzi ezt a munkát a továbbiakban.



Kérdésre válaszolva elmondta, az összes áldozatot azonosították, a két válságos állapotban, mesterséges altatásban lévő sérült személyazonosságát nincs felhatalmazása nyilvánosságra hozni. Egyikük bőrátültetésen esett át, az orvosok szerint a körülményekhez képest sikerrel - mondta, hozzátéve: a hazaszállítás legfeljebb hónapok múlva lehetséges.



Január 20-án éjjel az olaszországi Verona közelében szenvedett balesetet egy magyar fiatalokat szállító busz, tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérültek. A buszon többségében a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott.