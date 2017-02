Putyin Budapesten

Orbán: megbecsülendő a két ország közötti együttműködés

A magyar miniszterelnök szerint az oroszországi embargó közel 6,5 milliárd dolláros kárt okozott Magyarországnak. Tárgyalnak a 2021 utáni gázszállításokról, jövőre kezdődhet a paksi bővítés. 2017.02.02 16:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fotó: MTI

Megbecsülendőnek nevezte a Magyarország és Oroszország közötti együttműködést Orbán Viktor miniszterelnök csütörtöki, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel közösen tartott budapesti sajtótájékoztatóján.

A magyar kormányfő az orosz elnökkel folytatott megbeszélését követően elmondta: a két országnak nehéz nemzetközi környezetben kell együttműködnie, mert, mint fogalmazott, Európa nyugati felén erőteljes oroszellenes politika vált divatossá.

Utalva az Oroszországgal szembeni embargóra, közölte: az mindkét országnak komoly veszteséget okozott, Magyarországnak 6,5 milliárd dollárnyi kára keletkezett. Hangsúlyozta, hogy a nem gazdasági jellegű problémák nem kezelhetők gazdasági úton, nem helyes más konfliktus átvitele a gazdaság területére.Megkezdődnek a tárgyalások a 2021 utáni, Oroszországból Magyarországra irányuló gázszállításról a két ország között - emelte ki a miniszterelnök.

A kormányfő a paksi atomerőmű bővítéséről is szólt, mint mondta, a két ország közötti nukleáris együttműködés akadályainak nagy részét sikerült elhárítani. Úgy véli, hogy a megállapodások megfelelnek az Európai Unió elvárásainak, amely a fennmaradt egyetlen nyitott kérdésről hamarosan döntést hoz. Az idén már a paksi bővítés előkészítő munkálatai is megkezdődhetnek, jövőre pedig a tényleges kivitelezés is elindulhat - közölte Orbán Viktor.