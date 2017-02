Putyin Magyarországon

Putyin érkezik - nagy a készültség

Az orosz elnök látogatása része a magyar-orosz legfelső szintű évenkénti tárgyalássorozatnak. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábbi tájékoztatása szerint a látogatáson főként gazdasági, energetikai és kulturális kérdésekről lesz szó. A program része egy szűkkörű találkozó, majd plenáris megbeszélést tartanak, amit nemzetközi sajtótájékoztató követ. Budapest kiemelt biztonsági intézkedésekkel készül Vlagyimir Putyin látogatására.



“Az elmúlt években folyamatos bírálatok érték Magyarországot a nyugati világból, amiért pragmatikus kapcsolatot tartunk fenn Oroszországgal, de ma már a nyugati világ is ilyen kapcsolat kialakítására törekszik” – mondta Szijjártó Péter, miután Budapesten tárgyalt az orosz egészségügyi miniszterrel.



A külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt: a csütörtöki tárgyalásokon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szóba kerülnek energetikai, oktatási, nehézipari kérdések, továbbá téma lesz több gyógyszeripari, mezőgazdasági és vízipari beruházás is.



“Most azt a kezdeményezést tettük az orosz kormány felé, hogy nyissunk egy újabb olyan ágazatot, ahol a magyar technológiák az eddigiekhez képest szélesebb körben jelenhetnek meg az orosz piacon és ez legyen az orosz vízgazdálkodás és a vízipar területe” – mondta el a magyar külügyér.

Az orosz-magyar kereskedelemben tapasztalható visszaesést közös, magas színvonalú nagyberuházásokkal lehet megállítani – nyilatkozta Veronika Szkvorcova orosz egészségügyi miniszter a Világgazdaság csütörtöki számában Putyin budapesti látogatása kapcsán.



A paksi beruházáson kívül a járműipar és az energetika terén is fejlődik az együttműködés az orosz miniszter szerint. Példaként említette, hogy a tavalyi év első 11 hónapjában hétszeresére nőtt a Magyarországra irányuló orosz járműexport, ugyanakkor több magyar gyógyszergyár, a Richter Gedeon és az Egis is sikeres az orosz piacon.



Becslések szerint az orosz üzleti befektetése értéke Magyarországon megközelíti az egymilliárd dollárt, a magyar beruházásoké pedig el is éri azt Oroszországban. Magyarország évtizedek óta Oroszország elsődleges gazdasági, kereskedelmi partnere a közép-európai régióban – mondta Veronika Szkvorcova, aki az orosz-magyar kormányközi gazdasági együttműködési bizottság társelnöke is.

Vlagyimir Putyin a déli órákban érkezik Budapestre, majd szűkkörű megbeszélést folytat Orbán Viktor miniszterelnökkel, ezt követően pedig plenáris ülésen vesznek részt, majd közös sajtótájékoztatót tartanak.



Az orosz elnök 2015 februárjában járt utoljára Magyarországon. Akkor is kiemelt biztonsági intézkedések előzték meg a látogatást. Az elnöki konvoj útvonalán lévő csatornafedeleket lehegesztették, civil ruhás biztonságiak távcsővel kémlelték a házak ablakait, a háztetőkön pedig mesterlövészek álltak készenlétben.



Putyin látogatása miatt a magyar hatóságok fél 12 és délután 1 óra, valamint délután 5 és este fél 8 között több helyütt megállítják majd a forgalmat. A Hősök terén több időszakban nem lehet majd közlekedni csütörtökön, akárcsak a város több pontján. A leginkább érintett útszakaszok az V., a VI., a XIV., a XV., XVI., és XVII. kerületben lesznek.



Az orosz elnöki delegáció egy forgatókönyv szerint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér „E” portájától indul el a 4-es főúton az M0-ás autóútig. Itt egészen az M3-as fővárosi szakaszáig haladnak a Putyint szállító delegáció autói, amelyen keresztül megérkeznek Budapest belvárosához. Ezután a Kacsóh Pongrác felüljáró – Kós Károly sétány – Hősök tere – Andrássy út – Bajcsy-Zsilinszky út – Alkotmány utca lehet a rendőri kísérettel biztosított konvoj útvonala.

Amerre elhalad a konvoj, a keresztirányú forgalmat is megállítják, a föld felet és a föld alatt is, így az M1-es metró sem fog járni. A közösségi közlekedés valamennyi változása részletesen megtalálható a BKK oldalán.



Lezárják továbbá csütörtök este nyolc óráig a Markó utca-Bajcsy-Zsilinszky út-Báthory utca-Hold utca-Hercegprímás utca-Arany János utca-Nádor utca-Garibaldi utca-pesti alsó rakpart által határolt területet – közölte a BRFK.



Az V. kerületi Szemere Bertalan Általános Iskolában tanuló diákokat is érinti az orosz elnöki látogatás. Az intézmény igazgatója szerdán a gyerekeknek is bejelentette, hogy csütörtökön nem kell iskolába menniük.



Arapovics Miklós elmondta: az iskola vezetése azért döntött a rendkívüli tanítási szünet mellett, mert a két évvel ezelőtti elnöki látogatás alkalmával is csak nehezen jutottak be a gyerekek az iskolába.



Vlagyimir Putyin legutóbbi budapesti munkalátogatásán az Orbán Viktorral folytatott tárgyalásain megállapodás született a hosszú távú orosz-magyar gázszállítási szerződéssel kapcsolatos kérdések megoldásáról.



A magyar kormányfő és az orosz elnök legutóbbi találkozójára 2016. február 17-én került sor az oroszországi Novo-Ogarjovóban, a találkozón 2019 végéig meghosszabbították az orosz földgáz magyarországi szállításáról szóló hosszú távú szerződéseket.