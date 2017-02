Egy emberként mozdult meg az ország

Veronai baleset - 80 milliót gyűjtött össze az Ökumenikus Segélyszervezet

Az adományok többsége - jellemzően 5-10 ezer forint - magánszemélyektől származik, ám cégek, sportklubok is hozzájárulnak az összeghez, illetve külföldről is érkeznek adományok. 2017.02.02 07:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Eddig közel 80 millió forintot gyűjtött össze a veronai buszbaleset áldozatai, illetve családtagjaik megsegítésére az Ökumenikus Segélyszervezet (ÖS) - közölte az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában az ÖS kommunikációs igazgatója.



Az adományok többsége - jellemzően 5-10 ezer forint - magánszemélyektől származik, ám cégek, sportklubok is hozzájárulnak az összeghez, illetve külföldről is érkeznek adományok - mondta Gáncs Kristóf.



A gyűjtés végső határidejét egyelőre nem határozták meg, ezért továbbra is várják az adományokat a segélyszervezet honlapján (segelyszervezet.hu) található számlaszámra - mondta az igazgató.



Január 20-án éjjel az olaszországi Verona közelében balesetet szenvedett egy magyar fiatalokat szállító busz, tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérültek. A buszon többségében a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott.