Diplomácia

Putyin Budapesten - Változik több BKK-járat menetrendje

Napközben nem jár majd a kisföldalatti, és időszakosan a reptéri busz nem jut majd el a repülőtérig. 2017.02.01 19:01 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Vlagyimir Putyin orosz elnök látogatása miatt számos korlátozásra kell készülni csütörtökön Budapesten. A változások érintik több BKK-járat menetrendjét: napközben nem jár majd a kisföldalatti, és időszakosan a reptéri busz nem jut majd el a repülőtérig.



A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdai, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a kisföldalatti várhatóan 10 és 20 óra között nem közlekedik, helyette pótlóbusz viszi az utasokat a Mexikói út és a Deák Ferenc tér között, de délután az Andrássy út lezárása miatt ideiglenesen a buszok forgalmát is leállítják.



Szintén nem közlekedik a Kossuth Lajos tér átépítése miatt forgalomba állított M2A pótlóbusz, és rövidített útvonalon jár kora reggeltől este 8 óráig a 2-es villamos is, a szerelvények a Széchenyi István térig szállítanak majd utasokat.



Módosított útvonalon, illetve délután egy-egy órára két szakaszon közlekedik majd a 15-ös és 115-ös busz, és terelve közlekedik a 16-os és 105-ös busz is, utóbbi a Margit hídon át jár majd. A Liszt Ferenc-repülőtérre közlekedő 200E autóbusz a delegáció érkezése és távozása idején egy-egy körülbelül 10-30 perces időszakban módosított útvonalon, a repülőtér érintés nélkül, Vecsésig közlekedik.



A 70-es és 78-as trolibusz csak az Arany János utcáig, a 72-es időszakosan a Nyugati pályaudvar és a Dózsa György út között, a 74-es szintén időszakosan két szakaszon közlekedik, a 75-ös és 79-es jelzésű járatok pedig a delegáció érkezése és távozása idején csak a Jászai Mari tér és a Dózsa György út/Szabolcs utca között szállítanak utasokat.



Csütörtökre virradó éjszaka a 916-os és a 990-es autóbusz a budai végállomás felé nem áll meg az Erzsébet téri Deák Ferenc tér M megállóhelyén.