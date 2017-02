Ítéletidő

Támad az ítéletidő: Rengeteg baleset és koccanás történt országszerte az ónos eső miatt

A katasztrófavédelemnek egyetlen nap alatt negyvenkét helyen kellett menteniük. Fegyverneken egy leszakadt vezeték miatt nyolcvan ház maradt áram nélkül. 2017.02.01 10:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: MTI

Az elmúlt 24 órában 42 helyen intézkedett a hivatásos katasztrófavédelem - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A rendkívüli időjárás miatt megerősített állománnyal, operatív törzs irányításával dolgoznak, munkájukat önkéntes és önkormányzati tűzoltók is segítik.

Kedden országosan 659 munkagép dolgozott a közúthálózaton, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1630 munkatársa volt szolgálatban. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 77 technikai eszközzel végezte a fővárosi utak síkosságmentesítését.

Az ónos eső miatt Budapesten tizenkét balesethez riasztották a katasztrófavédelmet, több jármű csúszott egymásnak, parkoló autónak, villanyoszlopnak vagy kerítésnek. A tűzoltók a legtöbb esetben áramtalanították a járműveket, majd megszüntették a forgalmi akadályt. A III. kerületi Ürömhegyi úton kora este egy személygépkocsi csúszott meg, majd borult a tetejére. Szintén este felborult egy takarmányt szállító kamion az M0-ás autóúton, a kamion üzemanyagtartálya is felhasadt. A tűzoltók mindkét járművet kerekeikre állították.

Pest megye útjain is történtek kisebb-nagyobb balesetek, hét esetben kellett a hivatásos, az önkormányzati vagy az önkéntes tűzoltóknak beavatkozniuk. Az éjszaka folyamán Csemő közelében borult árokba egy személyautó, éjfél után nem sokkal pedig Gödöllőn, a Dózsa György úton mentőautó ütközött össze személyautóval. Az ütközés következtében a mentő oszlopnak csapódott. A tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd biztosították a helyszínt.

Vidéken is súlyos helyzet

Fotó: MTI

Jász-Nagykun-Szolnok megyében szerda reggelig nyolcszor riasztották a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit az időjárással összefüggő esethez, jellemzően elakadt vagy megcsúszott járművek miatt. Egy teherautó villanyoszlopnak ütközött a 4-es főúton, Fegyvernek belterületén éjszaka. A leszakadt vezetékben később egy másik teherautó is fennakadt, akadályozva a forgalmat. A leszakadt vezeték miatt mintegy 80 fogyasztói helyen szünetel az áramszolgáltatás, a szakemberek éjszaka is dolgoztak a hiba kijavításán. Az éjszaka folyamán a megyében két személyautó és egy teherautó csúszott árokba, a tűzoltók kiemelték a járműveket.

Nógrád megyében az ónos esővel összefüggésben öt beavatkozást hajtottak végre a tűzoltók. Szerda reggel megszűnt a teherautók forgalmi korlátozása a megyében, így ismét közlekedhetnek a 7,5 tonna legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművek az M2-es autóút és a 2-es főút érintett szakaszán. Az időjárás miatti korlátozás kedden késő este óta volt érvényben.

Fejér megyében szalagkorlátnak ütközött egy mikrobusz az M7-es autópálya Fejér megyei szakaszán Pázmánd térségében, éjfél előtt két személyautó ütközött össze a 81-es főúton, Székesfehérvár határában, továbbá éjfél után vízelvezető árokba csúszott egy autóbusz Igaron. A tűzoltók mindhárom esetben áramtalanították a járműveket, ahol kellett, elvégezték a műszaki mentést.

Két baleset is történt szerdán kora reggel a csúszós, havas utakon Győr-Moson-Sopron megyében: összeütközött két mikrobusz az 1-es főúton, és árokba csúszott egy személyautó a 85-ös főúton. A tűzoltók az előbbinél egy beszorult sérültet szabadítottak ki, az utóbbinál a műszaki mentés mellett megszüntették a forgalmi akadályt.

Az időjárás miatt három helyzetet kellett kezelniük Bács-Kiskun megye tűzoltóegységeinek. Szerdán kora reggel árokba csúszott egy kamion Felsőlajos belterületén, a műszaki mentést a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók végezték, munkájukat erőgép segítette.

Az ónos eső miatt Zala megyében kedd este két, szerda hajnalban ugyancsak két esetben kellett beavatkozniuk a megye tűzoltóinak. Mindegyik káresetnél a jeges utak miatt árokba csúszott járművek mentéséhez riasztották a tűzoltókat, senki sem sérült meg.

Somogy megyében kedden este tűzoltói segítséggel jutott kórházba egy beteg Gadányból, szerda reggel pedig árokba csúszott és elakadt járművek mentéséhez riasztották a tűzoltókat.

Tolna megyében kedden délután az M6-os autópálya 143-as kilométerénél, a Pécs felé vezető oldalon személygépkocsi és kamion ütközött, szerda hajnalban Tamási-Kishenyénél egy személyautó csúszott az árokba.

Oldalára borult egy kisbusz szerdán hajnalban az M3-as autópálya Heves megyei szakaszán az 52-es kilométernél, a Budapest felé vezető oldalon, Kerekharaszt közelében. A tűzoltók áramtalanították a járművet.