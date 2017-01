Oktatás

Palkovics: jelentős forrásbővülés az oktatásban

Jelentősen nőttek az oktatásra fordított források: ezek összege 2015-ben 1800 milliárd forint körül volt, tavaly már elérte a 2000 milliárdot - közölte Palkovics László oktatási államtitkár budapesti sajtótájékoztatóján. 2017.02.01 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: MTI

Palkovics László elmondta: ebben az évben folytatódik az oktatásban dolgozók béremelése, szeptembertől a köznevelésben és a felsőoktatásban egyaránt nőnek a keresetek. A pedagógusok további 38,4 milliárdos többletre számíthatnak. A felsőoktatás területén egy újabb fázison is dolgoznak, és figyelembe veszik a Magyar Rektori Konferencia és a felsőoktatási szakszervezet elképzeléseit is - tette hozzá.

Az oktatási államtitkár kitért arra is, hogy az iskolafenntartó átalakítása sikeresen lezárult, 58 tankerületi központban működik a fenntartás és a finanszírozás. Hozzátette: a köznevelési kerekasztal folytatja tevékenységét, bár jogilag más formában. Kifejtette: külső szereplőket nem zárnak ki, az egyes csoportok eldönthetik, kik képviseljék majd őket, kiket delegálnak. Kiemelte: a szakszervezet sztrájkbizottságával is folytatódnak az egyeztetések.

Palkovics László kitért arra, hogy megkezdődött az iskolák digitális átalakítása, erre 34 milliárd forintot költenek. A gyerekek és a tanárok digitális kompetenciáit is erősíteni kell, erre egy sor program indul - jelezte.

A PISA-jelentésről az államtitkár azt mondta, a dokumentum hamarosan a kormány elél kerül. Cáfolta, hogy bármiféle szegregációra készülnének. A jelentés azt tartalmazza, hogy a különböző képességű gyerekeket, az igényeiknek megfelelően, eltérő módon oktassák. Az a cél, hogy a tudást, amit az iskolában megszereznek, tudják is alkalmazni - hangsúlyozta Palkovics László.

A Tanítanék mozgalom kedden lejáró ultimátumáról - amelyben többek között a miniszter távozását, önálló oktatási tárca létrehozását követelik - azt mondta: a kormány szerkezetét nem tüntetéseken és nem politikai szervezetek határozzák meg, azt pedig, hogy a miniszter mondjon le, szintén nem szeretné értelmezni. Nem nagyon lehet az oktatást különböző demonstrációk alapján alakítani - fogalmazott.

A mozgalom kockás könyvéről azt mondta, az egyrészt tartalmaz olyan korábbi oktatási elképzeléseket, amelyek már megbuktak, márpedig ami egyszer nem vált be, azzal nem érdemes foglalkozni.

Palkovics László megjegyezte: a javaslatok egy részét a köznevelési kerekasztal már megfogalmazta. Mint mondta, a kerekasztal, a minisztérium dolgozik, míg mások tüntetnek, s nem biztos, hogy az utóbbi a jó megoldás.

Kérdésre a veronai buszbaleset ügyében várható lépésekről azt mondta: az ilyen típusú balesetek jelentős része az éjszakai órákban történik, ezért szeretnék, ha például ilyenkor nem közlekednének a buszok. Ennek lesz költségnövelő hatása, de például egy 160-170 ezer forintos, egyhetes franciaországi sítábor költségeihez képest plusz ötezer forint már nem jelentős tétel - érvelt. Arról, hogy esetleg ennek költségeit központilag támogatnák-e, azt mondta: egy síkirándulás nem az iskolai program része, és nem kötelező ilyet szervezni. Egyértelműsíteni kell azt is - tette hozzá Palkovics László -, ki az ilyen kirándulások szervezője.