Építészet

Magyar Ede építészről nevezték el a szegedi Reök-palota előtti teret

Herczeg Tamás, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatója az ünnepségen felidézte, hogy a város mai arculatát két építész munkája határozza meg, az 1879-es nagyárvíz utáni újjáépítést irányító Lechner Lajosé, valamint Magyar Edéé, a hazai szecesszió kiemelkedő tervezőjéé, aki pontosan 140 éve született Oszadszki Ede néven Orosházán.

Magyar Ede emlékét a Szent István téren mellszobra őrzi, fő műve, a Reök Iván megrendelésére épült Reök-palota előtti tér pedig most már az ő nevét viseli.

Az 1906-1907-ben emelt szecessziós palota felújítása tíz éve fejeződött be, az épület azóta lát el közfunkciót, ott működik a Regionális Összművészeti Központ (Reök). A jubileum alkalmából az intézményben több nagyszabású kiállítást is rendeznek - mondta Herczeg Tamás.

Kiss Lajos, a Csongrád Megyei Urbanisztikai Társaság elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy Magyar Ede számos épülete a tér szomszédságában - az oda vezető Feketesas utcán és a Tisza Lajos körúton, valamint a Dugonics téren - található.

Magyar Ede elvégezte a Budapesti Állami Felső-Építőipari Iskolát, külföldi tanulmányútjai után főleg Szegeden dolgozott. A Reök-palota mellett meghatározó munkája a szegedi Goldschmidt-ház, az Ungar-Mayer ház, a Református palota, de áll épülete Hódmezővásárhelyen, Zentán, és az ő tervei alapján készült Horgoson több villa, valamint a vasútállomás is.