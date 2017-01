Nyomozás

Feljelentést tett a TEK vezetője hűtlen kezelés miatt

Nagy Andrea, a főügyészség szóvivője elmodta, hogy Hajdu János, a Terrorelhárítási Központi főigazgatója által tett feljelentés alapján a Központi Nyomozó Főügyészség Budapesti Regionális Osztálya tavaly június 17-én rendelt el nyomozást hűtlen kezelés bűntette miatt ismeretlen tettes ellen. Közölte azt is, hogy arról, hogy mit tartalmaz a feljelentés, illetve hogy pontosan milyen cselekmény miatt nyomoz az ügyészség, az eljárás érdekeire figyelemmel jelenleg nem adhat tájékoztatást.



Azt azonban tudatta, hogy a nyomozás jelenleg is folyamatban van, annak határideje február 17-e, amely szükség esetén meghosszabbítható. Az ügyben gyanúsítotti kihallgatásra nem került sor.



A TEK az MTI megkeresésére azt közölte, hogy a belső ellenőrző tevékenység során tártak fel "néhány gyanús és feltehetően jogellenes cselekményt gazdasági területen".



"A TEK vezetésének következetesen képviselt álláspontja, hogy soraiban csak erkölcsileg és büntetőjogilag teljes mértékben feddhetetlen munkatársakat alkalmaz, ezért haladéktalanul megtette a megfelelő lépéseket és feljelentéssel élt a hatáskörrel rendelkező Központi Nyomozó Főügyészség felé" - írták.



Az Index kedden írta meg, hogy hűtlen kezelés miatt folytat nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség egy olyan ügyben, amely a TEK egyik közbeszerzésével kapcsolatos. A lap azt írta, hogy a TEK gazdasági vezetésének egyik tagja fiktív munkálatokért is fizetett egy külsős cégnek egy több tízmillió forintos épületfelújításnál.