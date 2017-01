Szmog

Több helyen tovább romlott a levegő minősége

Több helyen tovább nőtt a légszennyezettség. Kedden a fővárossal együtt tizenhárom település levegőjét minősítette veszélyesnek a magas szállópor-koncentráció miatt az Országos Közegészségügyi Központ (OKK) kedden.

Az OKK térképén Budapest, Dorog, Vác, Salgótarján, Eger, Putnok, Kazincbarcika, Sajószentpéter, Miskolc, Oszlár, Debrecen, Nyíregyháza és Hernádszurdok szerepel a veszélyes levegőminőséget jelző piros színnel.

Hét települést jelöltek az egészségtelen levegőminőséget jelző narancs színnel. Ezek: Szolnok, Szeged, Dunaújváros, Százhalombatta, Esztergom, Tatabánya és Székesfehérvár.

Az ország nyugati felében alacsonyabb a légszennyezettség, de ott is legalább kifogásoltnak minősítette a levegőt az OKK kedden.

Több településen van érvényben a szmogriadó valamely fokozata. A főpolgármesteri hivatal hétfőn az MTI-vel azt közölte: a fővárosban továbbra is fenntartják a szmogriadó tájékoztatási fokozatát, azt is kilátásba helyezték, hogy szerdától ismét közlekedési korlátozást rendelnek el.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat fővárosi légszennyezettségi előrejelzésében ugyanakkor azt írja: kedden az egyre változékonyabbá váló idő a délutáni, esti óráktól kezdődő csapadék hatására javulhat a levegő minősége.

Az országos előrejelzés szerint kedden is csak helyenként élénkül meg a szél, és csütörtökön és pénteken is a Dunántúlon lehet erős szél. Ugyanakkor a következő napokban csapadékos idő várható.