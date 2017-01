Sztárhírek

Friderikusz: Csiszár tök hülye a diplomáciához

Fotó: MTI

Ahogy azt a Magyar Nemzet híre nyomán a Ma.hu is megírta, Csiszár Jenő, az ismert televíziós műsorvezető főkonzul lesz Milánóban. Vezető diplomataként pedig milliókat tehet majd zsebre havonta.

A hír többeket megdöbbentett; Friderikusz Sándor például Bochkor Gábor reggeli műsorában, az Önindítóban fakadt ki kollégája diplomáciai kinevezése miatt. "Ez tényleg abszurdum... Mi predesztinál arra egy volt rádiós-televízióst, hogy nagykövet legyen? Nyilván csak a politikai kapcsolatai. Ez nem kérdés! Vagy szerintetek felfigyeltek rá, hogy ott, a Balaton-felvidéken milyen jól termeszti a szőlőt? És hogy milyen jó konzul lenne? Minden jóérzésű ember az ilyenen fölháborodik. Csodálom, hogy ő nem. Hogy nincs valakiben annyi önismeret, hogy nem vállalkozom olyasmire, amihez tök hülye vagyok. És hány diplomata van, akinek ez a pozíció járna? Felháborító!" - háborgott a népszerű tévés.

Friderikusszal Bochkor is egyetértett. Sőt, rá is tett egy szeneslapáttal: szerinte Csiszár a diplomáciai munkához szükséges legalapvetőbb ismeretekkel sem rendelkezik.

"Angolul csak a rockdalok címeit tudja, de az olasz sem ragadt rá. Csinált egy tévéműsort, amelyben egy olasszal bejárta Olaszországot, és amikor az olasz elküldte vásárolni, azt sem tudta elmondani, mi a répa meg a krumpli" - idézte a rádiós szavait a Blikk.